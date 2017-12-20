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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 18:40

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Жителей Актау приглашают на творческий вечер дирижера Рахата Мадреева

Концерт пройдет в Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева.

Орестр по управлением Р.Мадреева. Фото предоставлено филармонией
Рахат Мадреев - заслуженный деятель искусств РК, член Союза композиторов РК, художественный руководитель и дирижер оркестра казахских народных инструментов имени Абыла Таракулы.

В исполнении оркестра и солистов филармонии прозвучат произведения казахстанских авторов – Мурата Оскинбаева, Кулшара Ерназарулы, Курмангазы, Латифа Хамиди, произведения зарубежной классики – Джорджа Бизе, Имре Кальмана, Клода Франсуа, Луиджи Денца и сочинения Рахата Мадреева.

В 1985 году Рахат Мадреев окончил государственную консерваторию имени Курмангазы. Работал в Казахском национальном оркестре имени Курмангазы, в Центрально-Азиатском ансамбле песни и пляски. В 1992 году возглавил фольклорный ансамбль «Акжарма». Работал главным дирижером оркестра казахских народных инструментов, директором областной филармонии. С 2003 года руководит оркестром казахских народных инструментов имени Абыла Таракулы Мангистауской областной филармонии.

Творческий вечер Рахата Мадреева пройдет 21 декабря в 19:00 в зале областной филармонии. Вход бесплатный.


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