Жителей Актау приглашают на творческий вечер дирижера Рахата Мадреева

Орестр по управлением Р.Мадреева. Фото предоставлено филармонией

Рахат Мадреев - заслуженный деятель искусств РК, член Союза композиторов РК, художественный руководитель и дирижер оркестра казахских народных инструментов имени Абыла Таракулы.



В исполнении оркестра и солистов филармонии прозвучат произведения казахстанских авторов – Мурата Оскинбаева, Кулшара Ерназарулы, Курмангазы, Латифа Хамиди, произведения зарубежной классики – Джорджа Бизе, Имре Кальмана, Клода Франсуа, Луиджи Денца и сочинения Рахата Мадреева.



В 1985 году Рахат Мадреев окончил государственную консерваторию имени Курмангазы. Работал в Казахском национальном оркестре имени Курмангазы, в Центрально-Азиатском ансамбле песни и пляски. В 1992 году возглавил фольклорный ансамбль «Акжарма». Работал главным дирижером оркестра казахских народных инструментов, директором областной филармонии. С 2003 года руководит оркестром казахских народных инструментов имени Абыла Таракулы Мангистауской областной филармонии.



Творческий вечер Рахата Мадреева пройдет 21 декабря в 19:00 в зале областной филармонии. Вход бесплатный.