В Актау представили участниц ежегодного конкурса «Принцесса Актау-2018»

- Конкурс пройдёт под названием «Актау - это я, Актау - это мы, Актау - это лучший город страны!», - сообщили организаторы.
Жюри конкурса определит победительницу, которая сможет представлять город на международных конкурсах.
«Принцесса Актау-2018» пройдет 4 февраля в культурно-досуговом комплексе имени Абая. В рамках конкурса будет вручен приз зрительских симпатий, который определится путем электронного голосования.
Проголосовать за понравившуюся конкурсантку можно на сайте: tm-kolibri.kz в разделе Городской конкурс: «Принцесса Актау-2018».
Фото предоставлено организаторами и с сайта images.ua.prom.st