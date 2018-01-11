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ЛАДА.kz » Культура

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 1170

В Актау представили участниц ежегодного конкурса «Принцесса Актау-2018»

В Актау пройдет ежегодный городской конкурс «Принцесса Актау-2018». В этом году он посвящен 55-летию областного центра.

Иллюстративное фото
Участие в семнадцатом городском конкурсе «Принцесса Актау-2018» в этом году примут 17 девочек в возрасте от шести до 16 лет. Они будут состязаться в шести конкурсных заданиях: визитная карточка, шоу-талантов, показ дизайнерских коллекций одежды и других.

- Конкурс пройдёт под названием «Актау - это я, Актау - это мы, Актау - это лучший город страны!», - сообщили организаторы.

Жюри конкурса определит победительницу, которая сможет представлять город на международных конкурсах.

«Принцесса Актау-2018» пройдет 4 февраля в культурно-досуговом комплексе имени Абая. В рамках конкурса будет вручен приз зрительских симпатий, который определится путем электронного голосования.

Проголосовать за понравившуюся конкурсантку можно на сайте: tm-kolibri.kz в разделе Городской конкурс: «Принцесса Актау-2018».

Фото предоставлено организаторами и с сайта images.ua.prom.st




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