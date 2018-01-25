Жителей Актау приглашают на концерт произведений Курмангазы

Фасад областной филармонии. Фото автора

В программе концерта «Күй атасы Құрманғазы» прозвучат наиболее известные произведения Курмангазы Сагырбаева: «Адай», «Балбырауын», «Кiшкентай», «Сары-Арка» и другие.



Сочинения композитора исполнит оркестр казахских народных инструментов имени Абыла Таракулы. Руководитель - Рахат Мадреев, заслуженный деятель искусств РК, член Союза композиторов РК.



Курмангазы Сагырбаев - легендарный казахский народный музыкант, композитор, домбрист, автор кюев (пьес для домбры). Оказал большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры. К настоящему времени сохранилось 60 кюев Курмангазы.



Концерт состоится 25 января в 19:00 в областной филармонии, расположенной в 5 микрорайоне Актау. Телефон для справок: 52-17-47.