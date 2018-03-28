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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:25

Просмотров: 231

Работники Мангистауского музыкально-драматического театра отмечены Ассоциацией театральных деятелей Казахстана

Члены Ассоциации присудили премии в разных номинациях руководителю и актерам театра им.Н.Жантурина. Об этом коллективу стало известно 27 марта, в Международный день театра.

Театр им.Н.Жантурина. Фото автора и театра
Премии в номинации «Үміт» («Надежда») удостоена актриса Улдана Кудайбергенова.
Актер Кенжебек Башаров стал победителем в номинации «Лучший актер второго плана».
Нурниязу Муханову, директору театра, присвоена премия в номинации «За особый вклад в развитие театрального искусства».

Работники Мангистауского музыкально-драматического театра отмечены Ассоциацией театральных деятелей Казахстана



Улдана Кудайбергенова в 2017 году получила высшее профессиональное образование. В своем первом сезоне актриса успела мастерски сыграть роль Бегимай в спектакле «Аққудың көз жасы» и Акбобек в одноименной постановке.

Как сказали коллеги, в ближайшем будущем Улдана может стать не только ведущей актрисой Мангистауского театра, но и театральной звездой казахстанской сцены.

Работники Мангистауского музыкально-драматического театра отмечены Ассоциацией театральных деятелей Казахстана


Кенжебек Башаров, как один из первых актеров музыкально-драматического театра, известен зрителям высоким профессионализмом и актерским талантом. Актер – обладатель Гран-при республиканского театрального фестиваля за исполнение роли Гамлета. Коллеги уверены, что лучшие его работы еще впереди.

Работники Мангистауского музыкально-драматического театра отмечены Ассоциацией театральных деятелей Казахстана


Нурнияз Муханов руководит театром со дня его основания. Сегодня Мангистауский театр в числе лучших театров республики.


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