Работники Мангистауского музыкально-драматического театра отмечены Ассоциацией театральных деятелей Казахстана

Премии в номинации «Үміт» («Надежда») удостоена актриса Улдана Кудайбергенова.Актер Кенжебек Башаров стал победителем в номинации «Лучший актер второго плана».Нурниязу Муханову, директору театра, присвоена премия в номинации «За особый вклад в развитие театрального искусства».Улдана Кудайбергенова в 2017 году получила высшее профессиональное образование. В своем первом сезоне актриса успела мастерски сыграть роль Бегимай в спектакле «Аққудың көз жасы» и Акбобек в одноименной постановке.Как сказали коллеги, в ближайшем будущем Улдана может стать не только ведущей актрисой Мангистауского театра, но и театральной звездой казахстанской сцены.Кенжебек Башаров, как один из первых актеров музыкально-драматического театра, известен зрителям высоким профессионализмом и актерским талантом. Актер – обладатель Гран-при республиканского театрального фестиваля за исполнение роли Гамлета. Коллеги уверены, что лучшие его работы еще впереди.Нурнияз Муханов руководит театром со дня его основания. Сегодня Мангистауский театр в числе лучших театров республики.