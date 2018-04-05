Видео выступления певца из Актау Ислама Музаева набрало миллион просмотров в YouTube за месяц

Со слов Ислама Музаева, песня описывает историю его сестры, которая не по своей воле оказалась в Сирии.
- Песня описывает все трудности и страдания, которые испытала моя сестра, попав в Сирию. Затронута тема о потере близких нам людей, и о том, как невыносимо больно, когда близкий человек на краю смерти, а ты ничего сделать не можешь. И мольба Всевышнему, чтобы нас оградили от войны и потери близких людей, - рассказал Ислам Музаев.
Песня, по словам певца, стала популярной в Чечне.
- За два месяца я завоевал популярность в Чеченской республике благодаря этой песне. Сегодня мне пишут известные блогеры, размещают у себя на каналах мой клип. В Чечне песня обрела большую популярность, а в целом тронула и весь Кавказ, - сказал Ислам Музаев.
Ранее Ислам Музаев рассказал о своем детстве, творческом пути и об отношении родственников к его желанию петь.