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ЛАДА.kz » Культура

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 177

Видео выступления певца из Актау Ислама Музаева набрало миллион просмотров в YouTube за месяц

Певец исполнил авторскую песню на концерте в Грозном. По признанию исполнителя, песня «Сан йиша» принесла ему популярность в Чеченской республике.

Ислам Музаев. Фото из личного архива певца
Ислам Музаев принял участие в концерте, который прошел 28 января в Грозном, в качестве почетного гостя из Казахстана. Одним из зрителей стал Рамзан Кадыров, президент Чеченской республики.



Со слов Ислама Музаева, песня описывает историю его сестры, которая не по своей воле оказалась в Сирии.

- Песня описывает все трудности и страдания, которые испытала моя сестра, попав в Сирию. Затронута тема о потере близких нам людей, и о том, как невыносимо больно, когда близкий человек на краю смерти, а ты ничего сделать не можешь. И мольба Всевышнему, чтобы нас оградили от войны и потери близких людей, - рассказал Ислам Музаев.

Песня, по словам певца, стала популярной в Чечне.

- За два месяца я завоевал популярность в Чеченской республике благодаря этой песне. Сегодня мне пишут известные блогеры, размещают у себя на каналах мой клип. В Чечне песня обрела большую популярность, а в целом тронула и весь Кавказ, - сказал Ислам Музаев.



Ранее Ислам Музаев рассказал о своем детстве, творческом пути и об отношении родственников к его желанию петь.


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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 17:46
Какой молодец bravo счастье быть отцом такого парня.
 
 

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