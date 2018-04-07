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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:24

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Жителей Мангистау приглашают на премьеру спектакля-детектива «Мышеловка»

Мангистауский музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина готовит к премьере спектакль по пьесе Агаты Кристи. Спектакль пройдет на русском языке.

Театр им.Н.Жантурина. Фото автора из архива Lada.kz
... В Лондоне на Калвер-стрит убита женщина. По странному стечению обстоятельств, в занесённом снегом загородном отеле, собираются незнакомые между собой постояльцы. И всех их беспокоит, что убийца может находиться среди них. Кто же он?...


Об этом зрители узнают на премьере спектакля «Мышеловка».

Режиссер-постановщик спектакля - Гульсина Миргалиева. Тимур Коесов из Атырау выступил художником-постановщиком. Ассистенты режиссера - Марина Федоренко и Айым Султанова.

В постановке задействованы актеры Раиса Сертбекова, Айым Султанова, Нурсултан Джексембаев, Еркебулан Бекен, Нурболат Рахатов, Нурбол Садырбай, Жайна Туралиева, Жантлеу Бахтияров, Тохтамурат Тлеу, Марина Федоренко, Эльмира Керимбаева, Кайрат Еркебаев, Нурсултан Сыдык и Наурызбек Кудайбергенов.

«Мышеловка» - детективная пьеса Агаты Кристи, написана в 1952 году. Состоит из двух действий. Впервые пьеса была поставлена в Вест-Энде в том же году, и успешно идёт по сей день. В ноябре 2012 года состоялось 25-тысячное представление пьесы, что является абсолютным рекордом непрерывности постановок. Пьеса знаменита также неожиданной развязкой. В конце каждого спектакля зрителей просят не рассказывать, чем она заканчивается.

Премьера детективного спектакль состоится 10, 12 и 18 апреля в 19:00 часов в зале музыкально-драматического театра.

Телефон для справок: 60-10-04, 60-10-03.


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