Жителей Мангистау приглашают на премьеру спектакля-детектива «Мышеловка»

Об этом зрители узнают на премьере спектакля «Мышеловка».
Режиссер-постановщик спектакля - Гульсина Миргалиева. Тимур Коесов из Атырау выступил художником-постановщиком. Ассистенты режиссера - Марина Федоренко и Айым Султанова.
В постановке задействованы актеры Раиса Сертбекова, Айым Султанова, Нурсултан Джексембаев, Еркебулан Бекен, Нурболат Рахатов, Нурбол Садырбай, Жайна Туралиева, Жантлеу Бахтияров, Тохтамурат Тлеу, Марина Федоренко, Эльмира Керимбаева, Кайрат Еркебаев, Нурсултан Сыдык и Наурызбек Кудайбергенов.
«Мышеловка» - детективная пьеса Агаты Кристи, написана в 1952 году. Состоит из двух действий. Впервые пьеса была поставлена в Вест-Энде в том же году, и успешно идёт по сей день. В ноябре 2012 года состоялось 25-тысячное представление пьесы, что является абсолютным рекордом непрерывности постановок. Пьеса знаменита также неожиданной развязкой. В конце каждого спектакля зрителей просят не рассказывать, чем она заканчивается.
Премьера детективного спектакль состоится 10, 12 и 18 апреля в 19:00 часов в зале музыкально-драматического театра.
Телефон для справок: 60-10-04, 60-10-03.