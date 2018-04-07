Жителей Мангистау приглашают на премьеру спектакля-детектива «Мышеловка»

... В Лондоне на Калвер-стрит убита женщина. По странному стечению обстоятельств, в занесённом снегом загородном отеле, собираются незнакомые между собой постояльцы. И всех их беспокоит, что убийца может находиться среди них. Кто же он?...

Об этом зрители узнают на премьере спектакля «Мышеловка».Режиссер-постановщик спектакля - Гульсина Миргалиева. Тимур Коесов из Атырау выступил художником-постановщиком. Ассистенты режиссера - Марина Федоренко и Айым Султанова.В постановке задействованы актеры Раиса Сертбекова, Айым Султанова, Нурсултан Джексембаев, Еркебулан Бекен, Нурболат Рахатов, Нурбол Садырбай, Жайна Туралиева, Жантлеу Бахтияров, Тохтамурат Тлеу, Марина Федоренко, Эльмира Керимбаева, Кайрат Еркебаев, Нурсултан Сыдык и Наурызбек Кудайбергенов.«Мышеловка» - детективная пьеса Агаты Кристи, написана в 1952 году. Состоит из двух действий. Впервые пьеса была поставлена в Вест-Энде в том же году, и успешно идёт по сей день. В ноябре 2012 года состоялось 25-тысячное представление пьесы, что является абсолютным рекордом непрерывности постановок. Пьеса знаменита также неожиданной развязкой. В конце каждого спектакля зрителей просят не рассказывать, чем она заканчивается.