Жителей Мангистау приглашают на спектакли столичного театра

Музыкально-драматический театр. Фото автора из архива Lada.kz
Сегодня, 16 апреля, состоится показ социальной драмы режиссера А.Оразбекова «Қараш-Қараш» по мотивам произведений М.Ауэзова и К.Искака.
Завтра, 17 апреля, зрители смогут посмотреть элегию режиссера Б.Узакова «Шәмші».
С 17 по 20 апреля будет представлена сказка М.Машаду «Бразилия байлығы», работа режиссера А.Оразбекова. Начало в 11:00.
В среду, 18 апреля, труппа театра покажет лирическую драму по произведениям Ч.Айтматова «Қызыл орамалды шынарым», режиссер Т.Теменов.
В четверг, 19 апреля, состоится показ комедии М.Байжиева «Тіл табысқандар». Режиссер Б.Узаков.
В пятницу, 20 апреля, будет показана драма У.Есдаулета «Зере» в постановке Н.Жакыпбая.
В субботу, 21 апреля, астанинский театр завершит гастроли психологической драмой А.Вальехо «Күн сәулесі түспеген», режиссер Н.Жуманиязов.Начало спектаклей в 19:00. Телефон кассы: 60-10-04. Контактные телефоны: 8 701 614 2524; 8 702 920 2531.Для справки:
Казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева открыт 15 ноября 1991 года в Астане. Первая постановка — трагедия Г. Мусрепова «Акан сери — Актокты», в которой играли заслуженные артисты Казахстана Ж. Омаров и Р. Омарханова, артисты Ш. Жунисов, Б. Ибраев, Т. Атымтаев. В разные годы на сцене театра были поставлены спектакли по произведениям Ч. Айтматова «Материнское поле», С. Жунисова «Раненные цветы», А. Тауасарова «Остров любви», М.Шаханова «Танакоз». В 1996 в Уфе (Башкортостан) на фестивале «Туганлык», спектакль Ш. Хусаинова «Алдар косе» (реж. Ж. Омаров) занял первое место. В репертуаре театра произведения М. Ауэзова, А. Кекильбаева, М. Байжиева, О. Бодыкова, А. Сейдимбекова, Ш. Хусаинова и другие.