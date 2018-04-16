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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:40

Просмотров: 523

Жителей Мангистау приглашают на спектакли столичного театра

Казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева с 16 по 21 апреля представит в Актау семь постановок. Спектакли пройдут в музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина.

Музыкально-драматический театр. Фото автора из архива Lada.kz
Сегодня, 16 апреля, состоится показ социальной драмы режиссера А.Оразбекова «Қараш-Қараш» по мотивам произведений М.Ауэзова и К.Искака.

Завтра, 17 апреля, зрители смогут посмотреть элегию режиссера Б.Узакова «Шәмші».

С 17 по 20 апреля будет представлена сказка М.Машаду «Бразилия байлығы», работа режиссера А.Оразбекова. Начало в 11:00.

В среду, 18 апреля, труппа театра покажет лирическую драму по произведениям Ч.Айтматова «Қызыл орамалды шынарым», режиссер Т.Теменов.

В четверг, 19 апреля, состоится показ комедии М.Байжиева «Тіл табысқандар». Режиссер Б.Узаков.

В пятницу, 20 апреля, будет показана драма У.Есдаулета «Зере» в постановке Н.Жакыпбая.

В субботу, 21 апреля, астанинский театр завершит гастроли психологической драмой А.Вальехо «Күн сәулесі түспеген», режиссер Н.Жуманиязов.

Начало спектаклей в 19:00. Телефон кассы: 60-10-04. Контактные телефоны: 8 701 614 2524; 8 702 920 2531.



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