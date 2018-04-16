Жителей Мангистау приглашают на спектакли столичного театра

Казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева открыт 15 ноября 1991 года в Астане. Первая постановка — трагедия Г. Мусрепова «Акан сери — Актокты», в которой играли заслуженные артисты Казахстана Ж. Омаров и Р. Омарханова, артисты Ш. Жунисов, Б. Ибраев, Т. Атымтаев. В разные годы на сцене театра были поставлены спектакли по произведениям Ч. Айтматова «Материнское поле», С. Жунисова «Раненные цветы», А. Тауасарова «Остров любви», М.Шаханова «Танакоз». В 1996 в Уфе (Башкортостан) на фестивале «Туганлык», спектакль Ш. Хусаинова «Алдар косе» (реж. Ж. Омаров) занял первое место. В репертуаре театра произведения М. Ауэзова, А. Кекильбаева, М. Байжиева, О. Бодыкова, А. Сейдимбекова, Ш. Хусаинова и другие.



Сегодня, 16 апреля, состоится показ социальной драмы режиссера А.Оразбекова «Қараш-Қараш» по мотивам произведений М.Ауэзова и К.Искака.Завтра, 17 апреля, зрители смогут посмотреть элегию режиссера Б.Узакова «Шәмші».С 17 по 20 апреля будет представлена сказка М.Машаду «Бразилия байлығы», работа режиссера А.Оразбекова. Начало в 11:00.В среду, 18 апреля, труппа театра покажет лирическую драму по произведениям Ч.Айтматова «Қызыл орамалды шынарым», режиссер Т.Теменов.В четверг, 19 апреля, состоится показ комедии М.Байжиева «Тіл табысқандар». Режиссер Б.Узаков.В пятницу, 20 апреля, будет показана драма У.Есдаулета «Зере» в постановке Н.Жакыпбая.В субботу, 21 апреля, астанинский театр завершит гастроли психологической драмой А.Вальехо «Күн сәулесі түспеген», режиссер Н.Жуманиязов.