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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:10

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Актауские музыканты выступят на республиканском фестивале «Гауһар-тас»

На фестиваль получили приглашение фольклорный ансамбль «Актау сазы» и оркестр народных инструментов КДК имени Абая. Об этом сообщила Асель Дюсенова, пресс-секретарь досугового центра.

Актауские участники фестиваля. Фото предоставила Асель Дюсенова
В рамках 200-летия со дня рождения акына Сегіз Сері 20 и 21 апреля в Петропавловском Дворце молодежи пройдет ІІ республиканский фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов «Гауһар-тас». Участие в фестивале примут более 400 музыкантов.

- У казахстанцев есть отличная возможность прикоснуться к истории нашей страны. Желаем нашим землякам удачного выступления на фестивале, - сказала Асель Дюсенова.


Мероприятие проходит в рамках программ Лидера нации - «Взгляд в будущее: обновление общественного сознания» и «Взгляд в будущее: духовное обновление».

Сегіз Сері - уроженец Северо-Казахстаской области. В своем творчестве воспевал родные края. Его называют отцом песенной казахской школы. Сегіз сері ввел множество новшеств в исполнение. К примеру, куплетную форму с большим припевом. Помимо этого, он автор многочисленных стихотворений на лирические темы. Его произведения: «Гауһар тас», «Карғаш», «Акбулак», «Әйкенай», «Назқоңыр» вошли в сокровищницу казахского искусства. Среди исторических рукописей также можно выделить такие его работы, как «Ер Исатай», «Жорық», «Қашқын келбетi», «Өкiнiш», «Ақылсыз Шахзада», «Ақбұлақ».


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