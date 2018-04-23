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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:32

Просмотров: 268

В Актау пройдет вечер классической музыки

Концерт, который пройдет в областной филармонии, станет благотворительной акцией в помощь многодетной семье.

Здание областной филармонии. Фото автора из архива Lada.kz
На концерте прозвучат шедевры мировой классики: «Маленькая серенада» Моцарта, «Полька на охоте» Штрауса, «Венгерский танец №5» Иоганнесса Брамса, «Престо из сюиты для скрипки ля минор» Кристиана Синдинга, «Пеццо каприччиозо» для виолончели и отрывки из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, арии из опер Верди, Латыфа Хамиди, саундтреки к кинофильмам «Пираты карибского моря», «Танго» Астора Пьяццоллы, «Дым» Джерома Керна для саксофона и скрипки.

Солисты: Нурияш Оспанова, Куаныш Жантурган, Айжан Турусбаева, Нэйла Арзымбетова, Ляйла Бестембекова.

Художественный руководитель и дирижёр Адиль Бестембеков.

Концерт состоится 24 апреля в 19:00 в зале областной филармонии, расположенной по адресу: Актау, 5 микрорайон, здание №30. Телефон: 52-17-47.


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Комментарии ( 1 )

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  • Ugo Chaves
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Жанар (Посетители) Сегодня, 09:51
Думать надо о последствиях, что бы меньше, рожать, и не ходить с протянутой рукой..
А!, классику мало кто приемлет, так что сборы будут мизер..Разве что,"добродушные" руководители в приказном порядке "направят" на концерт..

Хочу за муж!..
 
 

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