В Актау пройдет вечер классической музыки

Здание областной филармонии. Фото автора из архива Lada.kz

На концерте прозвучат шедевры мировой классики: «Маленькая серенада» Моцарта, «Полька на охоте» Штрауса, «Венгерский танец №5» Иоганнесса Брамса, «Престо из сюиты для скрипки ля минор» Кристиана Синдинга, «Пеццо каприччиозо» для виолончели и отрывки из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, арии из опер Верди, Латыфа Хамиди, саундтреки к кинофильмам «Пираты карибского моря», «Танго» Астора Пьяццоллы, «Дым» Джерома Керна для саксофона и скрипки.



Солисты: Нурияш Оспанова, Куаныш Жантурган, Айжан Турусбаева, Нэйла Арзымбетова, Ляйла Бестембекова.



Художественный руководитель и дирижёр Адиль Бестембеков.



Концерт состоится 24 апреля в 19:00 в зале областной филармонии, расположенной по адресу: Актау, 5 микрорайон, здание №30. Телефон: 52-17-47.