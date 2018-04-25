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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:59

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Мангистаусцев приглашают на концерт оркестра казахских народных инструментов имени Абыла Тарақұлы

На концерте «Дала үні», который пройдет в Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева, прозвучат произведения мировой и казахстанской классики, современных композиторов Казахстана.

Дирижер Алибек Муратов с оркестром. Фото предоставлено филармонией
Оркестр и солисты исполнят композиции Иоганнеса Брамса, Джакомо Пуччини, Френсиса Лея, Курмангазы Сагырбаева, Шамши Калдаякова, Абыла Таракулы, Айткали Жаимова, Балнур Кыдырбек. Всего прозвучат 20 произведений.

Солисты – Акмарал Еримбетова, Гульжамал Ербозова, Шахаризада Сапарова, Турсынгуль Мендигалиева, Сания Асанова, Жоламан Кошкинов, Сабит Шектибаев, Асанали и Аскар Кушеровы.

Дирижер оркестра казахских народных инструментов имени Абыла, обладатель гран-при III республиканского конкурса дирижеров имени Шамгона Кажгалиева - Алибек Муратов.

Название программе дало одноименное сочинение Саукена Алиша, композитора из Приаралья.

Концерт состоится 26 апреля в 19:00 часов в зале областной филармонии по адресу: Актау, 5 мкр., здание №30.

Телефон для справок: 52-17-47.


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