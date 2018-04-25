Мангистаусцев приглашают на концерт оркестра казахских народных инструментов имени Абыла Тарақұлы

Солисты – Акмарал Еримбетова, Гульжамал Ербозова, Шахаризада Сапарова, Турсынгуль Мендигалиева, Сания Асанова, Жоламан Кошкинов, Сабит Шектибаев, Асанали и Аскар Кушеровы.
Дирижер оркестра казахских народных инструментов имени Абыла, обладатель гран-при III республиканского конкурса дирижеров имени Шамгона Кажгалиева - Алибек Муратов.
Название программе дало одноименное сочинение Саукена Алиша, композитора из Приаралья.
Концерт состоится 26 апреля в 19:00 часов в зале областной филармонии по адресу: Актау, 5 мкр., здание №30.
Телефон для справок: 52-17-47.
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