Мангистаусцев приглашают на концерт оркестра казахских народных инструментов имени Абыла Тарақұлы

Дирижер Алибек Муратов с оркестром. Фото предоставлено филармонией

Оркестр и солисты исполнят композиции Иоганнеса Брамса, Джакомо Пуччини, Френсиса Лея, Курмангазы Сагырбаева, Шамши Калдаякова, Абыла Таракулы, Айткали Жаимова, Балнур Кыдырбек. Всего прозвучат 20 произведений.



Солисты – Акмарал Еримбетова, Гульжамал Ербозова, Шахаризада Сапарова, Турсынгуль Мендигалиева, Сания Асанова, Жоламан Кошкинов, Сабит Шектибаев, Асанали и Аскар Кушеровы.



Дирижер оркестра казахских народных инструментов имени Абыла, обладатель гран-при III республиканского конкурса дирижеров имени Шамгона Кажгалиева - Алибек Муратов.



Название программе дало одноименное сочинение Саукена Алиша, композитора из Приаралья.



Концерт состоится 26 апреля в 19:00 часов в зале областной филармонии по адресу: Актау, 5 мкр., здание №30.



Телефон для справок: 52-17-47.