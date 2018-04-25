Мангистауский музыкально-драматический театр им.Н.Жантурина готовится к премьере

Театр им.Н.Жантурина. Фото автора из архива Lada.kz

«Фариза мен Муқағали» - это спектакль о духовной близости поэтов Мукагали Макатаева и Фаризы Онгарсыновой. Автор пьесы — Рахымжан Отарбаев, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель РК Нурлан Жуманиязов.



В главных ролях задействованы несколько актеров театра. Роль Фаризы Онгарсыновой сыграют Сагадат Сейткожаева, Эльмира Керимбаева и Айым Султанова. Роль Мукагали Мукатаева исполнят Медгат Умиралиев и Айбек Иманкулов.



Фариза Онгарсынова - поэтесса, народный писатель Республики Казахстан (1991), лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая (1979), общественный деятель, автор ряда поэтических книг и публикаций. Перу Фаризы Онгарсыновой принадлежат поэтические сборники «Соловей», «Мелодия», «Беспокойная пора», «Гордое поколение». Кроме того, она является автором сборника художественных очерков «Высота» и документальной повести «Камшат». Ушла из жизни в возрасте 74-х лет 23 января 2014 года.



Мукагали Макатаев - казахский советский поэт и писатель, переводчик. Первая книга стихов М.Макатаева вышла, когда ему было тридцать три года и оставалось всего двенадцать лет жизни. Поэт ушел из жизни, когда ему было всего 45, оставив в наследство грядущим поколениям свои многочисленные строки.



«Когда спят лебеди», «3дравствуйте, друзья!», «Милая моя ласточка», «Поющая душа», «Река жизни», «Шолпан», «С грузом в сердце», двухтомное издание стихотворений и поэм «Биение сердца» — все эти книги были изданы на казахском языке. Частью творческого наследия поэта стали переводы «Листьев травы» У.Уитмена, «Божественной комедии» Данте, «Сонетов» Шекспира, произведений А.Пушкина, Н.Некрасова, А.Блока.



Премьерные показы постановки «Фариза мен Муқағали» состоятся 2, 4 и 11 мая в зале областного музыкально-драматического театра.



Телефон для справок: 60-13-03, 60-13-04.

