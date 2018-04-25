Ансамбль «Жорга» из Актау принял участие в международном танцевальном проекте «Той» в Стамбуле

- Для нас этот проект, в отличие от тех, в которых мы ранее принимали участие, стал еще незабываем и тем, что, помимо своих собственных номеров, мы сделали несколько совместных танцев. Несмотря на разность языков, культур, работы коллективов в разных танцевальных направлениях, в общем языке танца они слились ради творчества и во имя танца. Это объединение еще раз помогло доказать, что это искусство любимо и доступно всем. Исполняя танец других народов, не обязательно говорить на их языке. Через движение и хореографическую лексику - пластику и артистизм - танцоры смогли донести до зрителя суть произведения, - рассказал художественный руководитель КДК имени Абая.

- Зрителями и ценителями нашего творчества были простые жители. Было очень приятно, что они встречали нас очень тепло, ожидали нас после концерта, чтобы сделать общее фото на память. Запомнились слова восторга, которые говорились на чужом языке, но так искренне, что было все понятно. Хотелось бы поблагодарить всех участников проекта – великолепных танцоров, балетмейстеров, режиссёров, работников технической службы. Всех организаторов нашего досуга: гидов, которые проводили нам незабываемые экскурсии; поваров, которые вкусно нас кормили, учитывая все наши пожелания. Это труд многих людей, каждый из которых был лучшим, выполняя свою работу искренне и от души. Мы очень рады будем новой встрече, - заключил Серик Сариев.

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В проекте, цель которого объединять и пропагандировать культуру тюркоязычных стран, приняли участие лучшие танцоры из Турции, Кыргызстана, России, Узбекистана и Казахстана.Нашу республику представили артисты из Астаны - государственный театр танца «Наз» и ансамбль танца «Жорга» из Актау.Коллектив «Жорга» выступал на разных площадках и дал 10 концертов.Мероприятия, по словам Серика Сариева, художественного руководителя КДК имени Абая, были наполнены атмосферой дружбы. Слияние разных культур в единой программе помогли рассказать через язык танца каждому народу о своей истории, культуре, обычаях, традициях, самобытности и неповторимых особенностях.