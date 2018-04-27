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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:26

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Археологи Мангистау обнаружили два древних колодца

В ходе экспедиции сотрудники Мангистауского государственного историко-культурного заповедника выявили два колодца в Каракиянском районе. По словам Нурлана Кульбаева, директора заповедника, только на территории Устюрта может насчитываться порядка 300 колодцев. Для их изучения необходимо принятие комплексной программы, считает специалист.

Нурлан Кульбаев о месте расположения колодцев. Фото автора
Во время экспедиции в Каракиянском районе сотрудники заповедника выявили два колодца – Дуйсенбай и Кыныр.

- К примеру, Кыныр находится на маршруте Великого Шелкового пути. Его глубина достигает 60 м. В следующей экспедиции мы планируем скорректировать карту колодцев, расположенных в Каракиянском и Мангистауском районах, многие колодцы были самовольно переименованы жителями, их месторасположение не совпадает с данными на карте или вовсе отсутствуют объекты, указанные на карте, - рассказал директор заповедника.

Нурлан Кульбаев считает, что для сохранения наследия колодезных мастеров края необходимо комплексное изучение колодцев на территории области.

- В Мангистау имеется более тысячи заброшенных, высохших, а также действующих колодцев. В XIX веке их насчитывалось свыше 4000. Подземные источники нужно выявлять, составлять списки, изучать состав воды, создать паспорта с указанием мастеров, дат, заново наносить на карту. Однако мы не можем взять подземные источники на государственный учет для их сохранения из-за отсутствия таких полномочий. Научно-изыскательские работы могут быть проведены при выделении средств, совместно с географами, этнографами, топографами, историками, - отметил Нурлан Кульбаев.

Из истории колодцев Мангистау

В XVIII веке на плато Устюрт пас лошадей Дукен. Прилег однажды табунщик отдохнуть и услышал шум, идущий из недр земли. Начав копать в месте, откуда шел звук, Дукен обнаружил на ровной поверхности колодец, скрытый от взоров несколькими слоями песка и верблюжьей кожи. Так поступали с источниками воды враги, не желавшие оставлять их местным жителям. С тех пор колодец получил название Дауысты Дукен (дауыс – голос с казахского языка).


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