Археологи Мангистау обнаружили два древних колодца

Нурлан Кульбаев о месте расположения колодцев. Фото автора

Во время экспедиции в Каракиянском районе сотрудники заповедника выявили два колодца – Дуйсенбай и Кыныр.



- К примеру, Кыныр находится на маршруте Великого Шелкового пути. Его глубина достигает 60 м. В следующей экспедиции мы планируем скорректировать карту колодцев, расположенных в Каракиянском и Мангистауском районах, многие колодцы были самовольно переименованы жителями, их месторасположение не совпадает с данными на карте или вовсе отсутствуют объекты, указанные на карте, - рассказал директор заповедника.



Нурлан Кульбаев считает, что для сохранения наследия колодезных мастеров края необходимо комплексное изучение колодцев на территории области.



- В Мангистау имеется более тысячи заброшенных, высохших, а также действующих колодцев. В XIX веке их насчитывалось свыше 4000. Подземные источники нужно выявлять, составлять списки, изучать состав воды, создать паспорта с указанием мастеров, дат, заново наносить на карту. Однако мы не можем взять подземные источники на государственный учет для их сохранения из-за отсутствия таких полномочий. Научно-изыскательские работы могут быть проведены при выделении средств, совместно с географами, этнографами, топографами, историками, - отметил Нурлан Кульбаев.



Из истории колодцев Мангистау



В XVIII веке на плато Устюрт пас лошадей Дукен. Прилег однажды табунщик отдохнуть и услышал шум, идущий из недр земли. Начав копать в месте, откуда шел звук, Дукен обнаружил на ровной поверхности колодец, скрытый от взоров несколькими слоями песка и верблюжьей кожи. Так поступали с источниками воды враги, не желавшие оставлять их местным жителям. С тех пор колодец получил название Дауысты Дукен (дауыс – голос с казахского языка).