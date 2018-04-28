Финал конкурса «Музыкальный вояж-2018» пройдет в Актау

Фото из архива "Лады"

Первый отборочный тур конкурса прошел в феврале и марте. В нем приняли участие порядка 100 исполнителей. До финала был допущен всего 21 человек. Все были поделены по возрастным группам. Конкурсанты будут бороться за первое место и главный приз в категориях: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.



- В конкурсе прозвучит обязательная для исполнения песня про Актау или Астану, затем участники будут петь вторую песню на свой выбор. Надеемся, в этом году наш конкурс вновь сможет открыть новые таланты. Оценивать выступления участников будут деятели культуры, музыканты, вокальные исполнители, - говорит руководитель образцового коллектива студии детского творчества «Радуга» Ольга Хныкина.



Финал конкурса пройдет в большом зале КДК имени Абая 30 апреля в 15:00. А 1 мая в 16:00 в парке «Акбота» состоится гала-концерт «Музыкального вояжа», на котором будут показаны лучшие номера конкурса, и будет названо имя главного победителя.