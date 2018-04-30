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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:53

Просмотров: 102

Мангистаусцев приглашают на вечер виолончельной музыки

В Мангистауской областной филармонии пройдет концерт «Виолончель – душа моей души». Солист – лауреат международного конкурса «Шабыт» Адиль Бестембеков.

Адиль Бестембеков на сцене. Фото автора из архива Lada.kz
В исполнении симфонического оркестра и солистов прозвучат: «Концерт для виолончели с оркестром До мажор» Йозефа Гайдна, «Пассакалия» Георга Генделя, «Andante cаntabile», «Pezzo capriccioso», ария Иоланты из оперы «Иоланта» Петра Чайковского, «Escolaso» Астора Пьяцолла, «Вокализ» Сергея Рахманинова, «Концерт для виолончели с оркестром Ми минор» Эдуарда Элгара.

В концерте принимают участие Шахаризада Сапарова (сопрано), Куаныш Жантурган (тенор), Айжан Турусбаева (скрипка), симфонический оркестр филармонии. Солист Адиль Бестембеков.
Дирижеры – Алибек Муратов, Айдарбек Онайбаев.

Адиль Бестембеков – магистр Казахской Национальной консерватории им.Курмангазы. После окончания учебы работал на кафедре консерватории в составе знаменитого коллектива «Камерата Казахстана», в государственной филармонии им.Жамбыла в Алматы, с 2007 года – в Мангистауской областной филармонии. Главный дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра. Лауреат международного конкурса «Шабыт», трех республиканских конкурсов дирижеров, премии «Человек года-2010» в номинации «Искусство».

Концерт состоится 30 апреля в 19:00 часов в зале областной филармонии по адресу: Актау, 5 мкр., здание №30.
Справки по телефону: 52-17-47.


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Комментарии ( 1 )

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Maximizator (Посетители) Сегодня, 10:03
Оппа!, Опять нежданчик!

Зачет, зачет. Так держать
 
 

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