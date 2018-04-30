Мангистаусцев приглашают на вечер виолончельной музыки

В концерте принимают участие Шахаризада Сапарова (сопрано), Куаныш Жантурган (тенор), Айжан Турусбаева (скрипка), симфонический оркестр филармонии. Солист Адиль Бестембеков.
Дирижеры – Алибек Муратов, Айдарбек Онайбаев.
Адиль Бестембеков – магистр Казахской Национальной консерватории им.Курмангазы. После окончания учебы работал на кафедре консерватории в составе знаменитого коллектива «Камерата Казахстана», в государственной филармонии им.Жамбыла в Алматы, с 2007 года – в Мангистауской областной филармонии. Главный дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра. Лауреат международного конкурса «Шабыт», трех республиканских конкурсов дирижеров, премии «Человек года-2010» в номинации «Искусство».
Концерт состоится 30 апреля в 19:00 часов в зале областной филармонии по адресу: Актау, 5 мкр., здание №30.
Справки по телефону: 52-17-47.