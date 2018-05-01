Участниками конкурса «Танцевальный рай-2018» стали 1200 танцоров из Актау

- Целый год участники ждали встречи со зрителями не только для того, чтобы показать свое мастерство, соревнуясь с другими коллективами, но и чтобы обменяться опытом, открыть для себя что-то новое. А главное – вновь с радостью встретить старых добрых друзей и обрести новых. Ведь все они занимаются общим, любимым делом и прославляют искусство, имя которого Танец, - подчеркнула Асель Дюсенова.

- Сегодня конкурс «Танцевальный рай» востребован и очень популярен. Большое количество ансамблей, хореографических коллективов и солистов стремятся принять в нем участие. Конкурс стал своеобразным символом неугасимой памяти своего создателя. Мы бережно храним память и наследие о человеке, чьи заслуги невозможно переоценить, - поделилась Асель Дюсенова.

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«Танцевальный рай» вот уже в 18-й раз гостеприимно распахнул свои двери и собрал на главной сцене нашего города молодых и, безусловно, талантливых танцоров, хореографов и руководителей танцевальных коллективов.Творчество ребят оценивали мастера своего дела - лучшие хореографы страны.В первый конкурсный день участники состязались в номинациях «Современный танец» и «Эстрадно-сценический танец». Второй день участников ждали номинации «Народный танец», «Лучший солист» и «Тематическая композиция».Руководитель управления культуры по Мангистауской области Пания Сармурзина поздравила всех артистов с Международным днем танца и отметила ансамбль «Альтаир», которому уже 54 года. Поблагодарила его руководителя Тамару Думановскую за бережное хранение наследия народного танца.Организаторы подвели итоги конкурса и наградили лучших.Завершающий день был посвящен памяти Жанетты Виговской - сценариста, автора и создателя многочисленных шоу-программ. Именно Жаннетте Виговской пришла в свое время идея организовать проект «Танцевальный рай», который впоследствии собрал и объединил хореографов и танцоров разных возрастов, стилей и направлений.