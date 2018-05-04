Гран-при конкурса «Музыкальный вояж-2018» в Актау завоевала Карина Шайгузова

Гала-концерт конкурса и награждение лауреатов прошли 1 мая в парке «Акбота». Финалисты конкурса исполнили по две песни - патриотическую и композицию на выбор.
Гран-при конкурса завоевала Карина Шайгузова. Девушка занимается в студии «Радуга» с шести лет.
Приз за лучшее исполнение песни об Астане получила Әсел Мүдәсір, а Миржан Медет - за лучшее исполнение песни об Актау.
«Открытием конкурса», по мнению жюри, стали Нұрай Әзімтай и Думана Ғалымжанова.
Айым Бекмұрат, Айару Қимағамбет и Азалия Аманжол удостоились звания «Народный артист».
Призовые места распределялись по возрастным категориям.
Конкурсанты от шести до 10 лет :
Лауреаты III степени: Ахмед Арай, Медет Миржан и Саакян Армен;
Лауреаты II степени: Керимова Адриана и Уразалиева Гульдария;
Лауреат I степени: Дияс Азиза.
Конкурсанты от 11 до 14 лет:
Лауреат III степени: Мұдәсір Әсел;
Лауреаты II степени: Асқарқызы Дильназ и Арыстанова Жумазия;
Лауреат I степени: Сакабанова Айнур.
Конкурсанты от 15 до 18 лет:
Лауреаты III степени: Бакиева Алина и Қалбаева Құралай;
Лауреаты II степени: Жумағазиева Динара и Кадырова Сабина;
Лауреат I степени: Нұрым Жұлдыз.
- Организационный комитет выражает огромную благодарность педагогам Нургуль Медербековой, Карашаш Избаевой, Зарине Атабаевой, Альфие Ахметовой, Лауре Жумахановой и Акмарал Арғанқызы. А также хореографическим коллективам, которые помогли конкурсантам создать яркие концертные номера: ансамбль танца «Улыбка» - руководитель Виктория Литау, ансамбль танца «Аққербез» - руководитель Алия Ербозова, ансамбль танца «Жорға» - хореограф-постановщик Гулжаухар Мырзагалиева, ансамбль танца «Di Family» - руководитель Диляра Кульдиева, и хореографические коллективы ГККП «Центр Школьник»: ансамбль танца «Айым», ансамбль танца «Мұнара» и ансамбль танца «Биби», - отметила Ольга Хныкина.
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