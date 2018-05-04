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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:43

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Гран-при конкурса «Музыкальный вояж-2018» в Актау завоевала Карина Шайгузова

Об итогах конкурса молодых талантов рассказала Ольга Хныкина, руководитель образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга» КДК имени Абая.

Карина Шайгузова. Фото Ольги Хныкиной
В финал городского конкурса вышел 21 исполнитель в возрасте от шести до 18 лет. В состав жюри «Музыкального вояжа» вошли музыканты и эстрадные исполнители Кудайберген Ахметов, Александра Ким, Ислам Музаев, руководитель оркестра народных инструментов Жаксылык Нурходжаев, театральный режиссер, актриса Мангистауского драматического театра имени Жантурина Марина Федоренко, заместитель директора телеканала МОФ АО «Республиканская телерадиокорпорация Казахстан» Аманбек Ахметов и руководитель образцового коллектива студии детского творчества «Радуга» КДК имени Абая Ольга Хныкина.

Гала-концерт конкурса и награждение лауреатов прошли 1 мая в парке «Акбота». Финалисты конкурса исполнили по две песни - патриотическую и композицию на выбор.

Гран-при конкурса завоевала Карина Шайгузова. Девушка занимается в студии «Радуга» с шести лет.

- За годы занятий в студии Карина неоднократно становилась лауреатом городских и областных конкурсов, лауреатом III степени республиканского телевизионного проекта «Аялаған Астана». В составе трио «Каспий толқыны» стала лауреатом II степени республиканского телевизионного проекта «Бала дауысы». Вокальная группа «Жұлдыздар», в составе которой поет Карина, получила звание «Лучшая вокальная группа проекта» на международном телевизионном проекте «Во весь голос» в Москве. Сейчас Карина усиленно готовится к международным конкурсам - это «Бозторғай», который пройдет в конце мая в Алматы, и «Чемпионат Кавказа» в Ереване, куда делегация от Казахстана вылетает в начале июля, - поделилась Ольга Хныкина.


Приз за лучшее исполнение песни об Астане получила Әсел Мүдәсір, а Миржан Медет - за лучшее исполнение песни об Актау.

«Открытием конкурса», по мнению жюри, стали Нұрай Әзімтай и Думана Ғалымжанова.

Айым Бекмұрат, Айару Қимағамбет и Азалия Аманжол удостоились звания «Народный артист».

Призовые места распределялись по возрастным категориям.

Конкурсанты от шести до 10 лет :

Лауреаты III степени: Ахмед Арай, Медет Миржан и Саакян Армен;
Лауреаты II степени: Керимова Адриана и Уразалиева Гульдария;
Лауреат I степени: Дияс Азиза.

Конкурсанты от 11 до 14 лет:

Лауреат III степени: Мұдәсір Әсел;
Лауреаты II степени: Асқарқызы Дильназ и Арыстанова Жумазия;
Лауреат I степени: Сакабанова Айнур.

Конкурсанты от 15 до 18 лет:

Лауреаты III степени: Бакиева Алина и Қалбаева Құралай;
Лауреаты II степени: Жумағазиева Динара и Кадырова Сабина;
Лауреат I степени: Нұрым Жұлдыз.

- Организационный комитет выражает огромную благодарность педагогам Нургуль Медербековой, Карашаш Избаевой, Зарине Атабаевой, Альфие Ахметовой, Лауре Жумахановой и Акмарал Арғанқызы. А также хореографическим коллективам, которые помогли конкурсантам создать яркие концертные номера: ансамбль танца «Улыбка» - руководитель Виктория Литау, ансамбль танца «Аққербез» - руководитель Алия Ербозова, ансамбль танца «Жорға» - хореограф-постановщик Гулжаухар Мырзагалиева, ансамбль танца «Di Family» - руководитель Диляра Кульдиева, и хореографические коллективы ГККП «Центр Школьник»: ансамбль танца «Айым», ансамбль танца «Мұнара» и ансамбль танца «Биби», - отметила Ольга Хныкина.



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Гран-при конкурса «Музыкальный вояж-2018» в Актау завоевала Карина Шайгузова


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