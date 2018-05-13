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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:26

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Скрипач из Актау завоевал гран-при международного конкурса

Марат Попов, воспитанник Детской школы искусств №1 Актау, получил главный приз международного конкурса «Алатау шыны-2018» в номинации «скрипка». Первое место присуждено также актаускому музыканту Махсату Канату в номинации «флейта». Об этом рассказала Жанна Мырзагалиева, завуч Актауской детской школы искусств.

Марат Попов и Махсат Канат. Фото предоставлено Ж.Мырзагалиевой
Марат Попов – ученик преподавателя Нэйли Арзымбетовой, Махсат Канат обучается у педагога Турсынгуль Мендигалиевой.

- Мы очень гордимся нашими ребятами и педагогами, которые внесли большой вклад в музыкальную сокровищницу города и вошли в список лучших имен юных казахстанских инструменталистов, - отметили коллеги.
Скрипач из Актау завоевал гран-при международного конкурса


В те же майские дни на международной музыкальной олимпиаде «Музыка жолы-2018» Марат Попов и учащаяся ДШИ Алиса Попова (класс преподавателя Н.Оленюк) стали обладателями дипломов II степени по теоретическим дисциплинам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота».

В олимпиаде участвовали 56 музыкантов, семь из них - из Актау. Пять учеников преподавателя Е.Слайковской: Нуртас Калиев, Виктория Попова, Тарас Кушалиев, Нина Баталова и Диана Сарсенбай получили благодарственные письма. Стоит отметить, что актаусцы впервые приняли участие в олимпиаде «Музыка жолы» за всю историю школы искусств.

Конкурс и олимпиада проводились с 4 по 10 мая в Алматы.


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