Скрипач из Актау завоевал гран-при международного конкурса

Марат Попов – ученик преподавателя Нэйли Арзымбетовой, Махсат Канат обучается у педагога Турсынгуль Мендигалиевой.- Мы очень гордимся нашими ребятами и педагогами, которые внесли большой вклад в музыкальную сокровищницу города и вошли в список лучших имен юных казахстанских инструменталистов, - отметили коллеги.В те же майские дни на международной музыкальной олимпиаде «Музыка жолы-2018» Марат Попов и учащаяся ДШИ Алиса Попова (класс преподавателя Н.Оленюк) стали обладателями дипломов II степени по теоретическим дисциплинам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота».В олимпиаде участвовали 56 музыкантов, семь из них - из Актау. Пять учеников преподавателя Е.Слайковской: Нуртас Калиев, Виктория Попова, Тарас Кушалиев, Нина Баталова и Диана Сарсенбай получили благодарственные письма. Стоит отметить, что актаусцы впервые приняли участие в олимпиаде «Музыка жолы» за всю историю школы искусств.Конкурс и олимпиада проводились с 4 по 10 мая в Алматы.