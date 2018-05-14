Воспитанницы театра моды «Колибри» из Актау завоевали призы международного конкурса красоты и таланта

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Честь Актау защищали Даяна Жумабек, Маргарита Толстова, Люси Даниелян и Алиана Хассан-Елемесова.- Даяна Жумабек по итогам конкурса победила в номинации 1st Runner up и стала обладателем приза за «Лучшее шоу талантов», в котором она выступила с испанским танцем, поставленным хореографом Айнур Сариевой. Маргарита Толстова завоевала титул «Принцесса среднего востока» и приз за лучший выход в стиле рок-н-ролл, который она подготовила под руководством Сергея Скачкова. Люси Даниелян стала победителем в младшей возрастной категории и обладательницей приза за лучший вечерний наряд в своей категории. Алиана Хасансан-Елемесова завоевала «Гран-при Талант» и приз за лучший вечерний наряд в средней категории. Кроме того, в этом году впервые Али Акмеир из Актау, победитель Grand Prix Suprime - 2017, была приглашена на конкурс в качестве почетного гостя. Ей выпала честь встречать международные делегации, - рассказала Елена Синица.Участницы должны были представить свою страну в нескольких конкурсных заданиях. С задачей, по мнению руководителя, справились все участницы конкурса.В ежегодном конкурсе красоты и таланта Festival model & talent world-2018 приняли участие 50 девочек и юношей из 20 стран.