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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:09

Просмотров: 183

Мангистауский музыкально-драматургический театр имени Н.Жантурина приглашает на свое 15-летие

Праздничный концерт «Театр әлемі» состоится в областном музыкально-драматическом театре им.Н.Жантурина. Коллектив посвящает программу 15-летию со дня создания театра.

Парадный вход в театр. Фото автора из архива Lada.kz
Театр был открыт в Актау 21 марта 2003 года при поддержке Главы государства. Первая постановка театра – спектакль Габита Мусрепова «Кыз Жибек». Театр участвовал во многих фестивалях республиканского и международного значения, и сумел завоевать десятки главных призов.

На сцене театра была поставлена мировая классика: пьесы Шекспира, Ж.Мольера, Ф.Эрве «Мадемуазель Нитуш», «Ромео и Джульетта», «Тартюф», А.Джованнини, пьесы русских драматургов: И.Разумовской «Сад без земли», А.Володина «Две стрелы», А.П.Чехова «Скандальные истории», Н.Птушкина «Нежданная любовь», А.Вампилова «Старший сын», среднеазиатских и казахских драматургов: С.Ахмад «Келіндер көтерілісі», М.Байджиев «Іздедім сені», Г.Хугаев «Көршілер», постановки казахских классиков М.Ауэзова, Г.Мусрепова и А.Кекильбаева, И.Сапарбая, Б.Беделханулы, Т.Оразымбетова и других авторов.

Театр имеет казахскую и русскую труппы и работает в пяти направлениях: детский театр, юношеский театр, русский театр, музыкальный театр, драматический театр. В 2006 году театру было присвоено имя народного артиста Казахской ССР Нурмухана Жантурина.

Директор театра – заслуженный деятель Республики Казахстан, обладатель ордена «Құрмет» Нурнияз Муханов.
Художественный руководитель театра - заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат премии «Тарлан» Гульсина Миргалиева.

Праздничный концерт состоится 16 мая в 17:00 часов.
Вход свободный.


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