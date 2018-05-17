Жителей Актау приглашают провести ночь в музее

На территории Мангистау насчитывается восемь музеев и комплексов.
Областной историко-краеведческий музей. Расположен в Актау.
Музей основан в 1975 году. В его фондах насчитывается 57 143 экспоната, лучшие из которых представлены в экспозиционных залах, состоящих из отделов природы, археологии, истории и этнографии, современной истории.
Ежегодно музей посещают около 52 000 человек.
Адрес: Актау, 9 микрорайон, дом 23«А». Телефоны: 8 (7292) 42-71-96, 43-26-45, 43-23-14. Сайт: muzey.kz.
Регламент работы:
Со вторника по пятницу с 09:00 до 18:00. Перерыв с 12:30 до 14:00. Суббота - с 10:00 до 17:00.
Музей имени Тараса Шевченко открыт в 1932 году в Форт-Шевченко. Это первый музей, открытый на Мангышлаке.
Телефон: 8 (72938) 2-23-33, e-mail: fort_muzei@mail.ru.
На территории центрального парка села Шетпе Мангистауского района в 2015 году заработал мемориальный музей, открытый в честь краеведа Серикбола Кондыбая. В музее можно узнать интересные факты о природе и истории села. Телефон: 8 (72931) 52-0-77.
С 1998 года в Шетпе функционирует районный филиал областного историко-краеведческого музея. Телефон: 8 (72931) 2-21-52. Е-mail: muzey.shetpe@mail.ru
В поселке Бейнеу на улице Косай ата расположен Бейнеуский музей.
Телефон: 8 (72932) 2-15-26, 2-17-95, 50-3-80, e-mail: Beineu_muzey@mail.ru.
В Жанаозене в 1995 году открыт филиал областного музея, расположенный в 1 микрорайоне. Телефон: 8 (72934) 3-04-14, е-mail: murazhai_uzen@mail.ru
В области также действуют Мангистауский государственный историко-культурный заповедник и историко-культурный комплекс Отпан тау.
Государственный заповедник образован в 1980 году. Основными направлениями деятельности заповедника являются выявление, государственный учет, научное изыскание и паспортизация памятников, организация охранных мер, контроль за консервационными и реставрационными работами, археологические исследования и контроль над их проведением, пропаганда и массово-просветительская деятельность среди населения.
Функционируют пять отделов: учета и охраны памятников, археологии, архитектуры, фондов и экскурсионно-массовый отдел.
На территории Мангистау находится свыше 13 тысяч уникальных памятников истории и культуры. На данный момент на государственном учете и охране состоят 449 объектов, среди которых 196 памятников архитектуры и градостроительства, 253 памятника археологии, 21 памятник имеет республиканский статус.
Телефоны: 50-41-65, 50-46-71. Адрес: Актау, 3 микрорайон, здание №66. Часы работы: с 09:00 до 12:30, с 14:00 до 18:00.
В 2007 году был открыт историко-культурный комплекс «Отпан тау».
В него входят: Аксарай – белокаменный мавзолей Адай-ата; выставка, посвященная истории Мангистау, памятник волка – тотема и прародителя древних тюрков.
Гора Отпан тау является самой высокой на Мангистау, она возвышается на 532 метра над уровнем моря. На ее вершине установлен 37-метровый памятник предку Адаю – исторической личности и батыру. И здесь же установлены две стелы, символизирующие двух его сыновей Келимберды и Кудайке.
Телефон для справок: 8 701 591 85 10 (Жадыра Кетеева), 60-54-64 – приемная.
Как прошла акция «Ночь в музее» в 2016 году, можно посмотреть здесь.