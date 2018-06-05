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ЛАДА.kz » Культура

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:14

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Воспитанники студии «Радуга» из Актау завоевали Super гран-при конкурса «Бозторгай»

Обладателем специального приза стало трио «Аюна». Об этом сообщила Ольга Хныкина, руководитель образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга».

Обладатели Super гран-при - трио «Аюна». Фото Ольги Хныкиной
Оценивали выступление конкурсантов Роза Рымбаева, народная артистка Республики Казахстан; Лаки Кесоглу, народный артист Республики Казахстан; Кенес Дуйсекеев, композитор, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан; Каракоз Акдаулетова, заслуженная артистка Республики Казахстан, заведующая кафедрой вокала музыкального колледжа Кызылорды; Рамазан Стамгазиев, заслуженный артист Республики Казахстан; Айгуль Улкенбаева, заслуженная артистка Республики Казахстан; композитор Бейбіт Оралұлы, член Союза композиторов Казахстана и другие деятели искусств.

- Члены жюри в течение трех конкурсных дней оценивали выступление 84 солистов, более 30 народных исполнителей и 26 танцевальных ансамблей. В номинации «Эстрадный вокал» Актау представляли вокалисты образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга» КДК имени Абая, - рассказала Ольга Хныкина.

Гран-при среди исполнителей в возрасте от шести до 10 лет завоевала Дильназ Тилепова. Ханзада Шораева стала дипломантом, а Амина Асгатова завоевала первое место в этой же категории.

В возрастной группе от 11 до 13 лет Нурай Айваркызы завоевала третье место, а трио «Аюна», в составе которого выступили Луиза Нуркуатова, Карина Шайгузова и Нурай Айваркызы, завоевало гран-при.

Среди исполнителей в возрасте от 14 до 18 лет третье место завоевала Карина Шайгузова.

Впервые в этом году, в честь юбилея конкурса, учрежден специальный приз - Super гран-при, который завоевало трио «Аюна».

По итогам конкурса Дильназ Тилепова получила приглашение представлять Казахстан на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» в 2019 году.



В XХ юбилейном Международном конкурсе детского творчества «Бозторгай» приняли участие 800 конкурсантов из Казахстана, стран дальнего и ближнего зарубежья. В этом году в конкурсе принимали участие инструменталисты, певцы и танцоры из Японии, Чехии, России, Болгарии, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.


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Воспитанники студии детского творчества «Радуга» завоевали гран-при на международном конкурсе «Бозторгай»


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