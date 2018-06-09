Асия Мусагалиева из Актау стала дипломантом конкурса вокалистов «Baqytty bala-2018»

Асия Мусагалиева

В конкурсе эстрадной песни принимали участие 420 юных вокалиста из 20 стран. Дистанционный отборочный тур прошли только 20 исполнителей. В их число вошла и Асия Мусагалиева из Актау.



- Вокальный фестиваль-конкурс прошел под эгидой объявленного в Актюбинской области года ребенка «Baqytty bала». Региональный проект направлен на поддержку и развитие одаренных детей. Главной целью проекта является открытие новых имен и создание условий для их продвижения, совершенствования исполнительского мастерства участников, развития лучших традиций вокального искусства, - рассказала Ольга Хныкина.



Оценивали участников представители Казахстана, Узбекистана, Украины, Турции: Кульпаршын Айдарханова, заместитель акима Актобе; Эмре Юселен, певец и преподаватель по вокалу из Турции, видеоблогер; Марат Айтимов, заслуженный деятель РК, солист Актюбинской областной филармонии, преподаватель; Влад Сытник, артист, которого называют «Золотым Голосом Украины», победитель «Славянского базара — 2017»; Женис Искакова, казахстанская эстрадная певица, заслуженный деятель РК, обладательница гран-при международного конкурса «Виват, Виктория»; Нодира Перматова, заслуженная артистка Республики Узбекистан.



- Я хочу поблагодарить всех наших гостей. Это еще раз демонстрирует силу искусства. Думаю, мы все вдохновлены концертом, который подарили нам наши дети. Наша с вами обязанность как взрослых людей – создать условия, чтобы наши дети получили все, что им положено от этого мира, - сказал Бердыбек Сапарбаев, аким Актюбинской области.



Мангистаускую область на конкурсе представляла Асия Мусагалиева, солистка образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга». Она стала дипломантом конкурса.



- В копилке побед Асии уже есть первое место в городском конкурсе молодых исполнителей «Музыкальный вояж» и первое место на международном конкурсе «Бозторгай» в Алматы. Сейчас она усиленно готовится к международному конкурсу вокалистов «Чемпионат Кавказа», который будет проходить в Ереване в июле этого года, - рассказала Ольга Хныкина.



По итогам фестиваля, главный приз в размере - 2 миллиона тенге достался сразу двоим участникам: Наргыз Жанузаковой из Актобе и Ержану Максиму из Уральска. Наргыз также была награждена именным призом от известного певца Димаша Кудайбергена. Димаш пригласил ее принять участие в его мировом турне «Династия».



Аким Актюбинской области пообещал, что конкурс «Baqytty bala» станет ежегодным.



Фото из архива Ольги Хныкиной