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ЛАДА.kz » Культура

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 334

Асия Мусагалиева из Актау стала дипломантом конкурса вокалистов «Baqytty bala-2018»

В Актобе прошел первый детский фестиваль-конкурс вокалистов «Baqytty Bala-2018». Асия Мусагалиева из Актау стала дипломантом конкурса. Об этом сообщила Ольга Хныкина, руководитель образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга», воспитанницей которой является Асия.

Асия Мусагалиева
В конкурсе эстрадной песни принимали участие 420 юных вокалиста из 20 стран. Дистанционный отборочный тур прошли только 20 исполнителей. В их число вошла и Асия Мусагалиева из Актау.

- Вокальный фестиваль-конкурс прошел под эгидой объявленного в Актюбинской области года ребенка «Baqytty bала». Региональный проект направлен на поддержку и развитие одаренных детей. Главной целью проекта является открытие новых имен и создание условий для их продвижения, совершенствования исполнительского мастерства участников, развития лучших традиций вокального искусства, - рассказала Ольга Хныкина.

Оценивали участников представители Казахстана, Узбекистана, Украины, Турции: Кульпаршын Айдарханова, заместитель акима Актобе; Эмре Юселен, певец и преподаватель по вокалу из Турции, видеоблогер; Марат Айтимов, заслуженный деятель РК, солист Актюбинской областной филармонии, преподаватель; Влад Сытник, артист, которого называют «Золотым Голосом Украины», победитель «Славянского базара — 2017»; Женис Искакова, казахстанская эстрадная певица, заслуженный деятель РК, обладательница гран-при международного конкурса «Виват, Виктория»; Нодира Перматова, заслуженная артистка Республики Узбекистан.

- Я хочу поблагодарить всех наших гостей. Это еще раз демонстрирует силу искусства. Думаю, мы все вдохновлены концертом, который подарили нам наши дети. Наша с вами обязанность как взрослых людей – создать условия, чтобы наши дети получили все, что им положено от этого мира, - сказал Бердыбек Сапарбаев, аким Актюбинской области.

Мангистаускую область на конкурсе представляла Асия Мусагалиева, солистка образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга». Она стала дипломантом конкурса.

- В копилке побед Асии уже есть первое место в городском конкурсе молодых исполнителей «Музыкальный вояж» и первое место на международном конкурсе «Бозторгай» в Алматы. Сейчас она усиленно готовится к международному конкурсу вокалистов «Чемпионат Кавказа», который будет проходить в Ереване в июле этого года, - рассказала Ольга Хныкина.

По итогам фестиваля, главный приз в размере - 2 миллиона тенге достался сразу двоим участникам: Наргыз Жанузаковой из Актобе и Ержану Максиму из Уральска. Наргыз также была награждена именным призом от известного певца Димаша Кудайбергена. Димаш пригласил ее принять участие в его мировом турне «Династия».

Аким Актюбинской области пообещал, что конкурс «Baqytty bala» станет ежегодным.

Фото из архива Ольги Хныкиной


Асия Мусагалиева из Актау стала дипломантом конкурса вокалистов «Baqytty bala-2018»
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:13
Qutty bolsyn. Yeńbegiń jemisin bere bersin degenge tilektespin...
 
 

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