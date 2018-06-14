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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 242

В сентябре в Актау планируют провести международный театральный фестиваль прикаспийских стран

Ожидается, что в фестивале примут участие девять театров. К этому мероприятию в областном музыкально-драматическом театре планируют приурочить торжественное открытие нового памятника Нурмухану Жантурину. Об этом проинформировал Нурнияз Муханов, директор областного музыкально-драматического театра.

Фото пресс-службы театра
Международный фестиваль откроет новый 16-й театральный сезон. На 13 сентября, по словам Нурнияза Муханова, запланировано открытие памятника народному артисту КазССР Нурмухану Жантурину.

- Высота постамента – 2 метра, высота самой скульптуры, которая будет вылита из бронзы – 2,90 метра. Сроки завершения работ пока не определены. Мы запланировали торжественное открытие памятника на 13 сентября, когда в Актау начнется международный театральный фестиваль прикаспийских стран. Памятник – это подарок акима области к 90-летию Нурмухана Жантурина и 15-летию нашего театра, - прокомментировал директор театра.

Автор скульптуры – Кушер Байгазиев, создавший памятники Кашагану и Тобаниязу в Актау.

В эти дни труппа театра находится на гастролях по области. В Жанаозене, как рассказал Нурнияз Муханов, пять спектаклей театра включены в программу празднования юбилея города. Со следующего года здесь планируют открыть филиал областного музыкально-драматического театра.

В сентябре в Актау планируют провести международный театральный фестиваль прикаспийских стран

Прежний бюст начали демонтировать 13 июня


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