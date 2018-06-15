Медработникам Мангистау подарят концерт симфонического оркестра Государственной филармонии Астаны

Выступление симфонического оркестра. Фото с сайта Liter.kz

На концерте прозвучат широко известные песни советской эстрады, произведения в стиле «ретро» в исполнении солистов Казахской государственной филармонии им. Жамбыла Аиды Аюповой (скрипка), Ерлана Мансурова (фортепиано), а так же специальных гостей: профессоров Серика Токпанова (Астана) и Сергея Штырова (Москва).



Произведения прозвучат в сопровождении объединенного эстрадно-симфонического оркестра Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбаева и Казахской государственной филармонии им. Жамбыла под управлением заслуженного артиста РК Каната Ахметова.



Концерт, который медработникам дарит руководство области, состоится 15 июня в 17:00 в КДК им. Абая.



Вход свободный.