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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:15

Просмотров: 128

Медработникам Мангистау подарят концерт симфонического оркестра Государственной филармонии Астаны

В честь Дня медицинского работника, который отмечается 17 июня, в Актау состоится концерт симфонического оркестра Государственной филармонии Астаны под управлением Каната Ахметова. С солистами оркестра споют также светила медицины.

Выступление симфонического оркестра. Фото с сайта Liter.kz
На концерте прозвучат широко известные песни советской эстрады, произведения в стиле «ретро» в исполнении солистов Казахской государственной филармонии им. Жамбыла Аиды Аюповой (скрипка), Ерлана Мансурова (фортепиано), а так же специальных гостей: профессоров Серика Токпанова (Астана) и Сергея Штырова (Москва).

Произведения прозвучат в сопровождении объединенного эстрадно-симфонического оркестра Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбаева и Казахской государственной филармонии им. Жамбыла под управлением заслуженного артиста РК Каната Ахметова.

Концерт, который медработникам дарит руководство области, состоится 15 июня в 17:00 в КДК им. Абая.

Вход свободный.


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