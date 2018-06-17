Ансамбль танца «Улыбка» из Актау завоевал гран-при международного фестиваля

Участниками международного многожанрового конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «World art» в Астане стали творческие коллективы из России, Киргизии и Казахстана. Оценивали конкурс члены международного жюри из России и Казахстана.Актау на фестивале представили 48 воспитанниц школы танца «Улыбка» и образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга» КДК им. Абая.В номинации «Эстрадный танец» в возрастной категории 5-7 лет ансамбль танца «Улыбка» удостоился первого места. В категории до 15 лет им тоже удалось стать первыми. А в смешанной возрастной категории коллектив завоевал главную награду конкурса — гран-при.