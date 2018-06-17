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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 423

Ансамбль танца «Улыбка» из Актау завоевал гран-при международного фестиваля

Результатами поделилась Ольга Хныкина, руководитель образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга».

Фото предоставили участники фестиваля
Участниками международного многожанрового конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «World art» в Астане стали творческие коллективы из России, Киргизии и Казахстана. Оценивали конкурс члены международного жюри из России и Казахстана.

Ансамбль танца «Улыбка» из Актау завоевал гран-при международного фестиваля


Актау на фестивале представили 48 воспитанниц школы танца «Улыбка» и образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга» КДК им. Абая.

Ансамбль танца «Улыбка» из Актау завоевал гран-при международного фестиваля


В номинации «Эстрадный танец» в возрастной категории 5-7 лет ансамбль танца «Улыбка» удостоился первого места. В категории до 15 лет им тоже удалось стать первыми. А в смешанной возрастной категории коллектив завоевал главную награду конкурса — гран-при.


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