Жителей Мангистау приглашают на «Алтыбакан» в Отпан тау

Качели "Алтыбакан". Фото предоставлено комплексом "Отпан"

По словам сотрудников комплекса, проведение «Алтыбакан» они планируют проводить ежегодно.



- У нас есть огромное желание возродить традицию игр «Алтыбақан» и «Ақсүйек», и проводить праздник ежегодно. Праздничные торжества мы проводим совместно с Советом молодых специалистов одной из нефтедобывающих компаний региона и с участием молодежи сел Мангистауского района. Праздник проводится обычно для молодых, но, думаю, что и старшему поколению будет интересно воочию увидеть традиции казахского народа. К примеру, то, как в давние времена знакомилась молодежь. Это сейчас есть социальные сети, где каждый может при желании с кем-то познакомиться, встретиться, создать семью. А тогда социальными сетями были другие «сети» - игра «Ақсүйек», закрытая встреча для молодежи, где влюбленные могли наедине признаться друг другу в своих чувствах, - рассказала Куралай Изимбергенова, заведующая отделом истории комплекса «Отпан».



Качели «Алтыбақан» - это одно из неизменных развлечений любого казахского торжества или праздника, а также любимое место встречи молодежи, где можно было петь песни и веселиться. Для установки качели использовались шесть бревен высотой три-четыре метра, широкая перекладина и три аркана. На качелях «Алтыбақан» качались по двое, чаще всего юноша с девушкой. Остальные присутствующие пели песни, шутили, озорными замечаниями подбадривали молодых, находящихся на качелях.



В игре под названием «Аксуйек» используют кость коровы. Ақсуйек является древней игрой казахского народа. Эту игру проводили ночью, в теплый период года, когда светила яркая луна. Это игра является командной, и в ней принимают участие более десяти человек. Участники игры делятся на две команды. Далее выбирают человека, который будет бросать кость. После этого он бросает кость как можно дальше. После того как кость падает на землю, её начинают искать. Если один человек находит кость, то он передает кость своей команде.



Далее кость нужно донести до специального места, которое выбрали участники игры. Игроки команды, у которой кость, как в эстафете, начинают передавать друг другу, чтобы как можно быстрее донести до финиша. Их соперники пытаются отобрать кость. Команда, которая донесла кость до назначенного места, будет победителем.



Проигравшая команда в качестве «наказания» должна развлечь победителей с помощью песен и танцев. Эта игра учит быть быстрым, находчивым. Также учит быстро принимать решения, и в темное время находить дорогу. «Аксуйек» - игра, в которую играют только молодые. Во время игры они веселятся и шутят друг с другом. Игра проходит в более веселой и менее спортивной манере, так как носит развлекательный характер, а не спортивный. А для влюбленных эта игра является хорошим способом для признания в любви друг другу, так как эта игра переплетена с закрытой встречей молодых людей.



Айты́с'— импровизированное состязание двух акынов, форма устной народной песенной поэзии. Исполняется с аккомпанементом на домбре. Во время айтыса два сидящих напротив друг друга акына исполняют своеобразный песенный диалог, постоянно передавая очередь, подхватывая слова оппонента. Песни во время состязания могут быть на любую произвольную тему. По итогам соревнования выбирается победитель, при этом оценивается как музыкальность и ритмичность, так и сообразительность в парировании аргументов соперника.



Для желающих присутствовать на празднике будет организован транспорт, который отправится в Отпан тау в 9:00 часов 1 сентября от гостиницы «Нурплаза».

Праздничные мероприятия начнутся в 15:00 часов на территории историко-культурного комплекса «Отпан».