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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 05:25

Просмотров: 198

Археологи Мангистау готовят документы для включения городища Кызылкала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Мангистауский государственный историко-культурный заповедник готовит необходимые документы по памятникам Сырдарьинского и Урало-Каспийского коридоров Великого Шелкового пути для включения городища Кызылкала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказал Марат Утесинов, заместитель директора заповедника.

Фрагменты городища Кызылкала. Фото предоставлено заповедником
В список памятников Урало-Каспийского коридора входит городище Кызылкала. Подготовлено номинационное досье о проведенных исследованиях в городище.

- Необходимо дальнейшее финансирование для разработки менеджмент-плана средневекового городища Кызылкала. Нужно открыть отдел всемирного наследия при заповеднике, провести кадровую подготовку. Ежегодное финансирование требуется для продвижения проекта в список Всемирного наследия, археологических исследований, обслуживания посетителей и контроля управления посетителями, повышения осведомленности местного сообщества, разработки среднесрочных и долгосрочных перспектив, - прокомментировал Марат Утесинов.

Городище Кызылкала расположен в 18 км к северо-западу от поселка Шетпе Мангистауского района Мангистауской области. Является памятником истории и культуры местного значения, а также номинированным памятником в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Датируется Х-ХІІІ вв.

Комплекс Кызылкала расположен на пересечении торгово-экономических, культурных и политических коммуникаций.

Городище состоит из центральной части – крепости, гражданского поселенческого комплекса – рабат, а также синхронных могильников.
Центральная часть городища квадратной формы с размерами 110*115 метров. В настоящее время сохранность валов достигает 3 метров. По периметру крепости фиксируются остатки от 13 башен.

Рабат расположен по окружности цитадели. В общей сложности простирается на площади 50 га. Всего на поверхности земли визуально прослеживаются остатки от 200 сооружений.

Могильники расположены недалеко от городища, у основания или же на плоских поверхностях сопок. Северо-восточная часть городища связана с синхронными захоронениями, которые расположены на площади 2 га. Помимо этого, было выявлено около 15 локальных скоплений надземных погребальных сооружений.

Археологические изучения городища были начаты в 1978 году. Исследования проводились в 1981-1982 годах, 2004-2005 годах, 2008-2009 годах, а также в 2010 и в 2015 годах. Руководителями раскопок были Л.Л. Галкин, А.Е. Астафьев и З. Самашев.

Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 29 апреля 1994 года. Первые объекты, находящиеся на территории Казахстана, были занесены в список в 2003 году на 27-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как рассказал Марат Утесинов, в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Казахстан значатся пять позиций. В том числе: три объекта включены в список по культурным критериям (Мавзолей Ясауи, Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы), и два объекта включены по природным критериям (Сарыарка — Степи и озёра Северного Казахстана, Западный Тянь-Шань).

В предварительном списке имеются 13 объектов (тюркское святилище Мерке, Бегазы-дандыбаевские мегалитические мавзолеи, курганы с каменными кругами Тасмолинской культуры, петроглифы Ешкиольмес, петроглифы Арпа-Узень, палеолитические объекты и геоморфология хребта, археологические объекты оазиса Отрар, культурный ландшафт Улытау, северный Тянь-Шань, государственный национальный парк «Алтын-Эмель», Аксу-Жабаглинский заповедник, Великий шелковый путь, петроглифы Сауыскандык).

Объекты Чанъань-Тянь-Шаньского коридора Великого Шелкового пути были включены в список 22 июня 2014 года на 38 сессии Комитета всемирного наследия. Данная номинация является трансграничной совместно с Китаем и Киргизией. Со стороны Казахстана были включены городища: Койлык, Карамерген, Талгар, Актобе, Акыртас, Кулан, Костобе и Орнек.


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