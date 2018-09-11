Жителей Актау приглашают на театральный фестиваль прикаспийских стран

Областной театр имени Нурмухана Жантурина. Фото из архива Lada.kz

Мероприятие посвящено 90-летию Народного артиста КСР, лауреата Государственной премии КСР, актера театра и кино Нурмухана Жантурина.



В фестивале примут участие профессиональные драматические и музыкально-драматические театры Татарстана, Башкортостана, России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана.



Церемония открытия фестиваля состоится 13 сентября в 20:00 на набережной 15 микрорайона Актау. Спектакли пройдут в областном театре имени Нурмухана Жантурина. Вход свободный.



Программа фестиваля на 13 сентября:



- 11:00 - трагедия «Ибилис» (Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С. Амутбаева, Татарстан)

- 15:00 – трагедия «А ты отдалилась от меня» (Театральная группа Билех Савар Барбод, Иран)

- 20:00 – Открытие фестиваля в амфитеатре на набережной 15 микрорайона.



Программа фестиваля на 14 сентября:



- 11:00 – драма «В океане любви без весел» (Марыйский Государственный драматический театр имени Кемине, Туркменистан)

- 18:00 – драма «На дне» (Казахский государственный академический театр юных зрителей имени Г. Мусрепова, Алматы)



Программа фестиваля на 15 сентября:



- 11:00 – драма «Женщина из прошлого» (Уфимский государственный татарский театр «Нұр», Башкортстан)

- 18:00 – трагедия «Калигула» (Мангистауский областной музыкально–драматический театр имени Н. Жантурина, Актау)



Программа фестиваля на 16 сентября:



- 11:00 – история «Плаха» (Акмолинский областной русский драматический театр, Кокшетау)

- 15:00 – драма «Иуда» (Азербайджанский академический государственный национальный драматический театр, Азербайджан)

- 20:00 - закрытие фестиваля