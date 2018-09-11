Мангистауский областной театр кукол открывает новый сезон

Зрителей приглашают на премьеру спектакля «Оживший орнамент» по пьесе Надежды Насыровой из серии «Сказки бабушки Айжан».- На сей раз мы расскажем историю о маленькой девочке Шугула, которая помогла вернуть в юрты людей радость и красоту орнамента, - сообщили в Мангистауском театре кукол.Премьера спектакля пройдет 12 сентября в 10:00. Кукольный театр находится в ТЦ «Балбобек» в 7 микрорайоне Актау. Вход на представление платный. Телефон для справок: 51-75-95.