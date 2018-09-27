Ансамбль «Смеричка» отметит свой 20-летний юбилей в Актау

Фото из архива Lada.kz

В честь праздника, по словам Татьяны Лесниченко, приедут бывшие участники коллектива. Не единожды ансамбль занимал призовые места, был дипломантом в различных конкурсах.



На сцене выступят как сам юбиляр, так и другие творческие коллективы: хор «Червона калина» и ансамбль «Сударушка».



Начало в 16:00. Вход бесплатный.