«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Октября
+23...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 363.07 KZT
  • €1 = 420.91 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Культура

Рашид Исмагилов

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 492

Балетмейстера чеченского ансамбля «Нохчо» Абдуллу Шамилова восхитил уровень исполнения мужских партий девочками из ансамбля «Шадвал»

Абдулла Шамилов - главный балетмейстер Государственного автономного учреждения культуры «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо», получивший в 2016 году звание Народного артиста Чеченской республики. В Актау Абдулла Бухадыевич прибыл специально, чтобы дать мастер-класс танцорам ансамбля «Шадвал» и поставить хореаграфию для нового чеченского танца.

Абдулла Шамилов
Руководители ансамбля «Шадвал» Алик Мустафаев и Зейнаб Зиятова постоянно приглашают на мастер-классы именитых артистов. Как отметили учителя, приезд Народного артиста дает большой творческий стимул для ребят.

Как отметил Абдулла Шамилов, его приятно удивил уровень подготовки танцоров: «Меня пригласили в ансамбль кавказского танца «Шадвал» на мастер-класс, также была задача поставить чеченский танец. Я думаю, справились, потому что мальчики и девочки ансамбля очень хорошо подготовлены. Меня приятно удивил уровень подготовки ансамбля. Особенно я удивился, как хорошо, четко работают, исполняют девочки мужские партии».





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Главного балетмейстера чеченского ансамбля песни и танца "Нохчо" Абдуллу Шамилова восхитил уровень исполнения мужских партий девочками из ансамбля «Шадвал»


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ddd888
  • Кая Снегова
 Око (Посетители) Сегодня, 14:46
Мнение моё сугубо личное, но я считаю что ансамбль "Шадвал" это гордость нашего города. Где бы не появился ансамбль - будь то частный праздник или городская сцена - это всегда просто Взрыв аплодисментов! Дети с такой отдачей танцуют... Я в восторге! applause

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика