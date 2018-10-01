Балетмейстера чеченского ансамбля «Нохчо» Абдуллу Шамилова восхитил уровень исполнения мужских партий девочками из ансамбля «Шадвал»

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Руководители ансамбля «Шадвал» Алик Мустафаев и Зейнаб Зиятова постоянно приглашают на мастер-классы именитых артистов. Как отметили учителя, приезд Народного артиста дает большой творческий стимул для ребят.Как отметил Абдулла Шамилов, его приятно удивил уровень подготовки танцоров: «Меня пригласили в ансамбль кавказского танца «Шадвал» на мастер-класс, также была задача поставить чеченский танец. Я думаю, справились, потому что мальчики и девочки ансамбля очень хорошо подготовлены. Меня приятно удивил уровень подготовки ансамбля. Особенно я удивился, как хорошо, четко работают, исполняют девочки мужские партии».