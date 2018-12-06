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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:01

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В Актау пройдет концерт обладателя Гран-при проекта «Мен қазақпын» 2017 года

В Мангистауской областной филармонии им.Мурата Оскинбаева пройдет концерт обладателя Гран-при проекта «Мен қазақпын» 2017 года Оспана Кулсымакова.

Оспан Кулсымаков. Фото предоставлено филармонией
В концерте также примут участие победители проекта «Мен қазақпын» Ардак Елеусиз и Бейбит Мусаев и фольклорно-этнографический ансамбль «Акжарма».

Напомним, в проекте, состоявшемся в 2017 году, из 3 000 заявок одобрение получили 700 исполнителей, а 57 из них получили путевку на Республиканский телевизионный конкурс. Одним из них стал Оспан Кулсымаков из Мангистауской области.

В том же году Оспан был удостоен званий «Человек года» и «Үздік термеші» среди казахстанских исполнителей.

Родился музыкант в Бейнеуском районе в 1989 году. Закончил педагогический университет. Работает в Мангистауской областной филармонии им.Мурата Оскинбаева. Победитель ряда республиканских конкурсов.

Концерт состоится 6 декабря в 19:00 часов в КДК им.Абая.


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