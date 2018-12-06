В Актау пройдет концерт обладателя Гран-при проекта «Мен қазақпын» 2017 года

Оспан Кулсымаков. Фото предоставлено филармонией

В концерте также примут участие победители проекта «Мен қазақпын» Ардак Елеусиз и Бейбит Мусаев и фольклорно-этнографический ансамбль «Акжарма».



Напомним, в проекте, состоявшемся в 2017 году, из 3 000 заявок одобрение получили 700 исполнителей, а 57 из них получили путевку на Республиканский телевизионный конкурс. Одним из них стал Оспан Кулсымаков из Мангистауской области.



В том же году Оспан был удостоен званий «Человек года» и «Үздік термеші» среди казахстанских исполнителей.



Родился музыкант в Бейнеуском районе в 1989 году. Закончил педагогический университет. Работает в Мангистауской областной филармонии им.Мурата Оскинбаева. Победитель ряда республиканских конкурсов.



Концерт состоится 6 декабря в 19:00 часов в КДК им.Абая.

