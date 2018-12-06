Жителей Актау приглашают на концерт в честь 20-летия ансамбля танца «Ритм гелс»

- У меня есть заветная мечта — летать, как птица в вышине голубого неба. Как-то мне приснился сон, в котором я показывала своим ученицам прыжок «гранд жете» и вдруг взлетела... Поднялась вверх, летела, видела небо и, возвращаясь к своим детям, кричала им: «Давайте вместе со мной, только оттолкнитесь сильнее». И в этот миг, когда я их просила, чтобы они взлетели все ко мне, я проснулась. Этот сон настолько потряс меня, что я, как творческий человек, начала вынашивать мысль о том, чтобы создать танец под названием «Полет». А потом, когда танец уже был готов, родилась и концепция концерта под названием «Полет». Полет души, полет фантазий, полет мечты. Эта концепция объединяет всю программу концерта. И мы постарались создать общее настроение, чтобы наш зритель окунулся в эту атмосферу, в нашу творческую жизнь. Почувствовал, как мы трудились, старались, стремились порадовать зрителя своими успехами, - говорит Тамара Пихтерева.

- Этим концертом я хочу порадовать своих детей, своих учениц, чтобы запомнился этот момент на долгие годы, и они вместе со мной ощутили этот полет не только тела, но и души, счастья, радости, восторга от нашего общего красивого дела. Своих учениц я учу быть не только мастерами танцевального искусства, но и добрыми, порядочными людьми. Призываю их к чувству сопереживания, мечтаю о том, чтобы они в жизни выросли и стали хорошими людьми. В своем отчетном концерте есть номер под названием «Вдохновение», где я исполняю авторские стихи, посвященные моим ученицам и нашему делу, - рассказывает Тамара Пихтерева.

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Концерт, посвященный 20-летию ансамбля танца «Ритм гелс», пройдет 9 декабря в 16:00 в культурно-досуговом комплексе имени Абая. Руководитель коллектива - Тамара Пихтерева - рассказала о подготовке к юбилейному мероприятию, и о том, что ждет зрителей.В концертной программе «Полет», по словам Тамары Пихтеревой, зрители смогут увидеть и номера, которые стали визитной карточной коллектива, и новые танцы.Танцевальный коллектив «Ритм гелс» появился в 1998 году, как группа барабанщиц. Его воспитанницы участвовали в городских парадах.- Когда-то 16 девочек записались в коллектив под названием «Ритм гелс». Это были юные, красивые, стройные, замечательные девчонки, желающие научиться красиво танцевать, маршировать с барабанами, открывать городские парады. Из 16 девочек одна девочка, которая осталась у меня и сейчас, это моя первая ученица, моя первая ласточка, которая нас не покинула и танцует вместе с нами до сих пор — Станислава Куцай, которая сегодня является ведущей солисткой ансамбля танца. Начиналось все с простых движений. Девочки учились чувству ритма, развивали его с помощью несложных упражнений на барабанах. Потом все это переросло в более сложные марши вместе с духовым оркестром. Большое внимание в коллективе уделялось хореографии, потому что без хореографии невозможно красиво двигаться и играть на барабане одновременно. А занятия хореографией привели к тому, что постепенно коллектив из группы барабанщиц перерос в ансамбль эстрадного танца, который сегодня имеет свои заслуги и демонстрирует мастерство танцевального искусства, - рассказывает Тамара Пихтерева.Коллектив «Ритм гелс» неоднократно становился обладателем гран-при и первых мест на международных танцевальных конкурсах в Венгрии, Турции, Испании, Белоруси. Сегодня в репертуаре ансамбля есть народные, эстрадные, современные танцевальные постановки.- Мы стараемся держать марку. Стараемся развивать и национальный колорит. Поэтому в нашем концерте будут народные постановки, к примеру, вальс «Коктем». Я считаю, что я очень счастливый человек, и постаралась отразить это в концерте. Показать полет моей души, моего счастья, восторга от того, что я выбрала именно эту профессию: «Благодарю тебя, судьба, за то, что счастье подарила. За тот прекрасный миг, когда в мою судьбу ты дверь открыла». Я всегда говорю своим ученикам, что нет предела совершенству, чтобы они стремились, постигали новые вершины, независимо от того, получается у них это сразу или нет. Если у человека есть цель, надо мечтать и идти к ней, к своей мечте. Меня вдохновляют мои ученики, их глазки, я отдаю им свою частичку. Зрителям я сказала бы большое спасибо за то, что вы есть, что вы приходите к нам на концерты и радуете нас своими аплодисментами. Мы для вас будем стараться создавать новые номера. Приходите к нам, на наш концерт, - говорит Тамара Пихтерева.Фото Ольги Ярославской из архива "Лады"