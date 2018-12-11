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ЛАДА.kz » Культура

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:38

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Дильназ Тилепова из Актау завоевала приз зрительских симпатий на республиканском песенном конкурсе «Бала дауысы-2018»

В Астане прошел гала-концерт III национального детского песенного конкурса «Бала дауысы». В финале приняли участие 19 конкурсантов, отобранных из всего Казахстана. Дильназ Тилепова из Актау вошла в число финалистов и была удостоена приза зрительских симпатий «Халық таңдауы – 2018» («Любовь народа»).

Дильназ Тилепова
Всего на участие в конкурсе было подано 3 756 заявок от юных вокалистов со всего Казахстана. Для участия в полуфинале, который проходил в Астане, от Мангистауской области были приглашены три солистки образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга»: Дильназ Тилепова, Ханзада Шораева и Асия Мусагалиева. По итогам полуфинала только Дильназ Тилепова была удостоена чести представлять Мангистау в финале.

Организатором конкурса является фонд «Жандану әлемі», учредитель которого - Алия Назарбаева, при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Фонда Первого президента Республики Казахстан. В состав профессионального жюри в этом году вошли: Майра Мухамедкызы, Женис Сейдоллаулы, Айкын Толепберген, Данияр Отеген, Жанар Дугалова, Асем Жакетаева и Серик Ибрагимов.

- По итогам шести конкурсных программ приз телезрителей «Халық таңдауы – 2018» («Любовь народа») был вручен нашей Дильназ Тилеповой, которая набрала 28 697 голосов во время интернет-голосования. Дильназ также получила ценный приз: она отправится в туристическое путешествие по Средней Азии. Это уже вторая крупная победа Дильназ в этом году. В июне она была удостоена гран-при Международного конкурса детского творчества «Бозторгай», - рассказала Ольга Хныкина, руководитель Студии детского творчества «Радуга».

Третья, вторая и первая премии по итогам конкурса были вручены: Маулену Ахметкалиеву из Восточного Казахстана, Темирлану Осымкулу из Алматы и Амине Жапар из Северно-Казахстанской области. Обладателем гран-при стал 10-летний Болатхан Исатай из Костанайской области. Исатаю был вручен грант на обучение в специализированной школе при Казахском национальном университете искусств и путевка в парижский Диснейленд.

- Впереди Дильназ Тилепову ждут еще более серьезные испытания: в июле 2019 года Дильназ будет представлять Казахстан на детском конкурсе, который проходит в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Мангистауские певцы уже дважды добивались побед на этом престижном международном конкурсе. В 2005 году лауреатом второй премии была Актоты Ажигулова, а в 2015 году Луиза Нуркуатова была удостоена самой высокой награды - гран-при. Так что Дильназ и ее педагогам придется изрядно потрудиться, чтобы достойно выступить на «Славянском базаре», - рассказала Ольга Хныкина.

Фото студии «Радуга»


Дильназ Тилепова из Актау завоевала приз зрительских симпатий на республиканском песенном конкурсе «Бала дауысы-2018»
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