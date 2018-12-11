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ЛАДА.kz » Культура

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:08

Просмотров: 571

Самсон Аракелян: От субкультурного движения до олимпийского золота

Скорость расширения уличных видов спорта и их влияние на современную городскую среду - эти вопросы обсуждались на международной конференции в Риге. Об итогах дискуссии и подписании меморандума рассказал основатель ОФ «DOMA DOMA» Самсон Аракелян.

Подписан меморандум
В Риге (Латвия) 10-11 декабря проходила вторая международная конференция по развитию уличного спорта и городской инфраструктуры «Спортивные проекты, как лекарство для неблагополучных районов во всем мире». Организатор мероприятия Ghetto Games – крупнейшее уличное спортивно-культурное движение в Европе. Основными темами конференции были заявлены: текущая глобальная прогрессия, скорость расширения уличных видов спорта и влияние на современную городскую среду, стимулирующие позитивные изменения в городской инфраструктуре и образе жизни современной молодежи. Итогом конференции стало подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.




Мы побеседовали с известным рэп-исполнителем и основателем ОФ «DOMA DOMA» Самсоном Аракеляном, который представлял Республику Казахстан на этой конференции.

- Самсон, молодежные субкультуры пользуются большой популярностью во всем мире. В последнее время уличные спортивные и культурные движения стали набирать обороты и в нашей республике, во многом благодаря Вашему непосредственному участию. Какие цели Вы преследовали, создавая общественный фонд «DOMA DOMA»?

- Общественный фонд «DOMA DOMA» в моем лице успешно заимствовал и перенес на местную почву международный опыт развития субкультур – в Казахстане мы реализовали несколько пилотных проектов, такие как «DOMA DOMA Street Court», уличная и школьная баскетбольные лиги, а также приняли участие в профессиональных и статусных ивентах за рубежом. Самый громкий проект – это, конечно, Аktau Open Fest - международный фестиваль музыки и спорта, несколько лет подряд проходивший на побережье Каспия. Этот опыт получил положительную оценку лидеров движения мирового сообщества. Когда они узнали про фестиваль, захотели со мной познакомиться, а познакомившись со мной, забыли про фестиваль (смеется). Хотел бы отметить неоценимую помощь со стороны Фонда развития социальных проектов Samryk-Kazyna Trust, благодаря поддержке фонда, инфраструктура региона была приспособлена под нужды субкультурного движения.

- В столице Латвии Вы вместе с другими лидерами субкультурных движений из Великобритании, Швеции, Эстонии, Латвии, Дании, Польши, Украины, Италии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Что дает нашей стране и лично Вам этот исторический документ?

- Наш опыт вызвал живой интерес на международной арене, и мы стали его применять и участвовать в проектах в России и в Азии. Мы идем в ногу со временем, с нами хотят сотрудничать, и наше движение официально признали за рубежом. Каждая страна сегодня развивается с учетом своей специфики, но в то же время каждая обладает уникальным опытом становления. Мировое общество уличных субкультур – это такой международный клуб по интересам, участники которого готовы делиться своими достижениями на взаимовыгодных условиях.

- Но ведь это еще и уникальная возможность учиться у лидеров, повышать свой профессиональный уровень, если мы говорим о спорте? Не секрет, что европейские спортсмены намного сильнее казахстанцев…

- Безусловно! В этом и заключается преимущество. У этих стран, которые сегодня в авангарде движения, тоже были свои ошибки и сложности, и все же они далеко продвинулись. И нам сейчас подсказывают, как быстрее пройти этот путь становления. Да, уровень спортсменов в той же Европе очень высок, и конкурирование с ними нам принесет большую отдачу. Когда спортсмен тебя превосходит в два-три раза, ты быстрее прогрессируешь, чем если бы соревновался с равным себе.

- А какую практическую выгоду получат казахстанские уличные спортсмены после подписания меморандума?

- Мы получаем возможность приезжать и участвовать в топовых турнирах и мероприятиях, несмотря на разницу в уровне, появилась определённая лояльность к Казахстану. Соответственно, это отразится на рейтинге федерации и наших спортсменов, положительно скажется на имидже страны. К тому же подразумевается полное взаимодействие по опыту, инфраструктуре, организации соревнований, финансированию, то есть информация о том, как все это организовать, полностью прозрачна. Согласитесь, что без интеграции в мировое сообщество развитие субкультурного движения, как части олимпийских игр, попросту невозможно. Можно сколько угодно вариться в собственном соку или быть представленными исключительно в Азии, но тогда ни о какой конкурентоспособности в мире говорить не приходится.

- Самсон, допускаете ли Вы такую вероятность, что со временем казахстанские уличные спортсмены смогут завоевывать «золото» на олимпиаде?

- Если мы возьмем на вооружение успешную модель, которая сейчас открыта для того, чтобы мы ее переняли, - однозначно! Более того, после общения с представителями мирового сообщества субкультур мы сможем пройти 10-летний путь вдвое короче. Путем проб и ошибок, но пройти. И уже одно это настраивает меня на оптимистичную волну.

- Наш президент – Лидер нации - неоднократно подчеркивал важность проводимых реформ, в том числе и в вопросах молодежной политики. Какую роль в популяризации спорта именно в подростковой среде могут сыграть субкультурные движения?

- Очень интересный вопрос. На мой взгляд, субкультурные движения – самые демократичные и доступные виды занятия физкультурой и спортом. Никто не будет отрицать, что именно субкультурные виды спорта являются самыми массовыми, если сравнивать их с теми же классическими футболом или баскетболом. Через уличные площадки проходят тысячи детей. Причем в этом случае нет необходимости записываться в секции, платить за обучение, искать тренеров. Таким образом, мы помогаем государству решить серьезную проблему подростковой занятости и с малолетства прививаем школьникам интерес к физической культуре и спорту. Современные дети весьма продвинутые и отлично понимают, что сегодня модно и актуально. А главное, повторюсь, доступно каждому.


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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:55
SamSondai azamat bar ma bul qalada? Bukil Aqtaudy koterip, taudai jumys jasap jurgen BigSom-ga myn' algys. Deni sau, aman jursin.
 
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  • бася
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 18:50
Такие люди,как Самсон нужны нашему городу,как воздух! Двигать,шевелить застойную воду провинциального города.Надеюсь,у него еще много энергии,чтобы реализовывать масштабные проекты. Даешь Aktau Open Fest 2019!!! sila
 
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  • бася
 Tango (Посетители) Сегодня, 17:28
Что бы не говорили Сом красавчиг. Как бы не ругали не ломается. Вперед Самсон я только ЗА.
 
 

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