Самсон Аракелян: От субкультурного движения до олимпийского золота





В Риге (Латвия) 10-11 декабря проходила вторая международная конференция по развитию уличного спорта и городской инфраструктуры «Спортивные проекты, как лекарство для неблагополучных районов во всем мире». Организатор мероприятия Ghetto Games – крупнейшее уличное спортивно-культурное движение в Европе. Основными темами конференции были заявлены: текущая глобальная прогрессия, скорость расширения уличных видов спорта и влияние на современную городскую среду, стимулирующие позитивные изменения в городской инфраструктуре и образе жизни современной молодежи. Итогом конференции стало подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.Мы побеседовали с известным рэп-исполнителем и основателем ОФ «DOMA DOMA» Самсоном Аракеляном, который представлял Республику Казахстан на этой конференции.- Общественный фонд «DOMA DOMA» в моем лице успешно заимствовал и перенес на местную почву международный опыт развития субкультур – в Казахстане мы реализовали несколько пилотных проектов, такие как «DOMA DOMA Street Court», уличная и школьная баскетбольные лиги, а также приняли участие в профессиональных и статусных ивентах за рубежом. Самый громкий проект – это, конечно, Аktau Open Fest - международный фестиваль музыки и спорта, несколько лет подряд проходивший на побережье Каспия. Этот опыт получил положительную оценку лидеров движения мирового сообщества. Когда они узнали про фестиваль, захотели со мной познакомиться, а познакомившись со мной, забыли про фестиваль (смеется). Хотел бы отметить неоценимую помощь со стороны Фонда развития социальных проектов Samryk-Kazyna Trust, благодаря поддержке фонда, инфраструктура региона была приспособлена под нужды субкультурного движения.- Наш опыт вызвал живой интерес на международной арене, и мы стали его применять и участвовать в проектах в России и в Азии. Мы идем в ногу со временем, с нами хотят сотрудничать, и наше движение официально признали за рубежом. Каждая страна сегодня развивается с учетом своей специфики, но в то же время каждая обладает уникальным опытом становления. Мировое общество уличных субкультур – это такой международный клуб по интересам, участники которого готовы делиться своими достижениями на взаимовыгодных условиях.- Безусловно! В этом и заключается преимущество. У этих стран, которые сегодня в авангарде движения, тоже были свои ошибки и сложности, и все же они далеко продвинулись. И нам сейчас подсказывают, как быстрее пройти этот путь становления. Да, уровень спортсменов в той же Европе очень высок, и конкурирование с ними нам принесет большую отдачу. Когда спортсмен тебя превосходит в два-три раза, ты быстрее прогрессируешь, чем если бы соревновался с равным себе.- Мы получаем возможность приезжать и участвовать в топовых турнирах и мероприятиях, несмотря на разницу в уровне, появилась определённая лояльность к Казахстану. Соответственно, это отразится на рейтинге федерации и наших спортсменов, положительно скажется на имидже страны. К тому же подразумевается полное взаимодействие по опыту, инфраструктуре, организации соревнований, финансированию, то есть информация о том, как все это организовать, полностью прозрачна. Согласитесь, что без интеграции в мировое сообщество развитие субкультурного движения, как части олимпийских игр, попросту невозможно. Можно сколько угодно вариться в собственном соку или быть представленными исключительно в Азии, но тогда ни о какой конкурентоспособности в мире говорить не приходится.- Если мы возьмем на вооружение успешную модель, которая сейчас открыта для того, чтобы мы ее переняли, - однозначно! Более того, после общения с представителями мирового сообщества субкультур мы сможем пройти 10-летний путь вдвое короче. Путем проб и ошибок, но пройти. И уже одно это настраивает меня на оптимистичную волну.- Очень интересный вопрос. На мой взгляд, субкультурные движения – самые демократичные и доступные виды занятия физкультурой и спортом. Никто не будет отрицать, что именно субкультурные виды спорта являются самыми массовыми, если сравнивать их с теми же классическими футболом или баскетболом. Через уличные площадки проходят тысячи детей. Причем в этом случае нет необходимости записываться в секции, платить за обучение, искать тренеров. Таким образом, мы помогаем государству решить серьезную проблему подростковой занятости и с малолетства прививаем школьникам интерес к физической культуре и спорту. Современные дети весьма продвинутые и отлично понимают, что сегодня модно и актуально. А главное, повторюсь, доступно каждому.