В Актау открыли памятник Абаю

В ходе торжественной церемонии аким области Ералы Тугжанов поздравил собравшихся с Днем Независимости.- Сегодня памятники и улицы имени великого казахского поэта есть в каждом городе Казахстана, а также во многих странах мира. В Лондоне есть дом Абая, в Каире, Берлине, Киеве, Бишкеке, Баку, Нью-Дели именем Абая названы улицы, в Ташкенте, Москве, Тегеране, Пекине и Будапеште стоят памятники поэту. Сегодня имя Абая звучит по-новому, повышая статус нашего народа, - отметил Ералы Тугжанов.Автор памятника - скульптор Багдаулет Еркинбеков. Высота памятника составляет пять метров, ширина сторон составляет 3,3 и 3,6 метра.Скульптурная композиция была создана при спонсорской поддержке Айтжана Саугабаева в честь 27-летия Независимости Казахстана и 55-летия Актау.Видео студии "Омега"