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ЛАДА.kz » Культура

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 296

В Актау открыли памятник Абаю

Его установили перед зданием культурно-досугового комплекса имени Абая.

Кадр видео
В ходе торжественной церемонии аким области Ералы Тугжанов поздравил собравшихся с Днем Независимости.

В Актау открыли памятник Абаю


- Сегодня памятники и улицы имени великого казахского поэта есть в каждом городе Казахстана, а также во многих странах мира. В Лондоне есть дом Абая, в Каире, Берлине, Киеве, Бишкеке, Баку, Нью-Дели именем Абая названы улицы, в Ташкенте, Москве, Тегеране, Пекине и Будапеште стоят памятники поэту. Сегодня имя Абая звучит по-новому, повышая статус нашего народа, - отметил Ералы Тугжанов.

Автор памятника - скульптор Багдаулет Еркинбеков. Высота памятника составляет пять метров, ширина сторон составляет 3,3 и 3,6 метра.
Скульптурная композиция была создана при спонсорской поддержке Айтжана Саугабаева в честь 27-летия Независимости Казахстана и 55-летия Актау.



Видео студии "Омега"


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Комментарии ( 4 )

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бася (Посетители) Сегодня, 18:28
было хорошо если бы ещё и читали его..
 
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Tindaliya (Посетители) Сегодня, 18:16
Скульптурная композиция была создана при спонсорской поддержке Айтжана Саугабаева
bravo bravo bravo Отличная работа
 
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Tango (Посетители) Сегодня, 18:08
Это хорошее событие. Наконец-то и у нас будет памятник этому великому человеку.
 
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19691352 (Посетители) Сегодня, 18:05
Наконец то. Великий человек, которого знают все.
 
 

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