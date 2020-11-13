В Актау пройдут концерты камерного ансамбля областной филармонии

Артисты камерного ансамбля. Фото из архива Lada.kz

Концерты пройдут 13 и 14 ноября в 19:00 в здании областной филармонии.



Прозвучат «La Follia» вариации для камерного оркестра Антонио Вивальди, ария Церлины из оперы «Дон Жуан» Моцарта, «Жыр жазамын жүрегімнен» Газизы Жубановой, концерт для фортепиано с оркестром Ре мажор (1 и 2 часть) Баха, концерт для двух скрипок «Ля минор» Антонио Вивальди, «Алау» Халыкбергена Абильжанова, куплеты Адели из оперетты «Летучая мышь» Штрауса и другие известные произведения.



Солисты Молдир Жайлыбаева, Бауыржан Ескалиев, Асия Избасарова, Мурат Рахымжан. Руководитель ансамбля - Нэйла Арзымбетова



Заказ билетов по телефону: +7 701 378 7373.