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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:06

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В Актау проходят концерты симфонического оркестра

В концерте симфонического оркестра Мангистауской областной филармонии выступит лауреат международных конкурсов Тимур Каримов (Нур-Султан).

Коллектив филармонии. Фото из архива Lada.kz
В исполнении симфонического оркестра прозвучит симфония № 40 (Соль минор) Вольфганга Амадея Моцарта и концерт для скрипки с оркестром Сэмюэля Барбера.

Адиль Бестембеков, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра отметил, что ранее произведения Барбера не исполнялись ни в одном городе Казахстана.

Сэмюэль Барбер - американский композитор оперы, хоровой и фортепианной музыки. Он является одним из самых знаменитых композиторов 20 века.

В концерте принимает участие скрипач, преподаватель КазНУИ, лауреат международных конкурсов Тимур Каримов ( Нур-Султан).

Первый концерт, где прозвучала также музыка Иоганнеса Брамса, прошёл 1 декабря.

Симфонию № 40 Вольфганга Амадея Моцарта и концерт для скрипки с оркестром Сэмюэля Барбера почитатели классической музыки смогут услышать на концерте, который состоится 2 декабря в 19:00 часов в большом зале областной филармонии.

Телефон для справок: +7 702 177 3768



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