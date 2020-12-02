В Актау проходят концерты симфонического оркестра

Коллектив филармонии. Фото из архива Lada.kz

В исполнении симфонического оркестра прозвучит симфония № 40 (Соль минор) Вольфганга Амадея Моцарта и концерт для скрипки с оркестром Сэмюэля Барбера.



Адиль Бестембеков, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра отметил, что ранее произведения Барбера не исполнялись ни в одном городе Казахстана.



Сэмюэль Барбер - американский композитор оперы, хоровой и фортепианной музыки. Он является одним из самых знаменитых композиторов 20 века.



В концерте принимает участие скрипач, преподаватель КазНУИ, лауреат международных конкурсов Тимур Каримов ( Нур-Султан).



Первый концерт, где прозвучала также музыка Иоганнеса Брамса, прошёл 1 декабря.



Симфонию № 40 Вольфганга Амадея Моцарта и концерт для скрипки с оркестром Сэмюэля Барбера почитатели классической музыки смогут услышать на концерте, который состоится 2 декабря в 19:00 часов в большом зале областной филармонии.



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