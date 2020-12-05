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ЛАДА.kz » Культура

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:27

Просмотров: 2000

«Дикий Запад»: Анонсирован выпуск программы «Орёл и решка» о Мангистау

Новый выпуск знаменитой передачи «Орёл и решка» анонсировали на официальной странице проекта в Instagram.

Скриншот видеоматериала
Новый выпуск шоу «Орёл и решка» выйдет на украинском телеканале «Новый Канал» 5 декабря.

В нем участники знаменитой передачи путешествуют по Мангистау. Ведущим вновь предстоит решить, кто из них проживет уик-энд на 100 долларов, а кто получит безлимитную золотую карточку.

Выпуск телепередачи состоится 7 декабря на телеканале «Пятница» и 8 декабря на YouTube-канале популярного шоу.



Напомним, 15 октября в Сети появились кадры со съёмок очередного выпуска телевизионной программы «Орёл и решка. Чудеса света-3» в международном аэропорту Актау.

Позже съёмочная команда программы «Орёл и решка» посетила этноаул в Мангистау.



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Комментарии ( 2 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:28
СБК,
Нет))) Это позитивная передача)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Resistant
 СБК (Посетители) Сегодня, 13:54
Интересно, а покажут ли местных "верблюдов", харкающих под ноги на пешеходных дорожках?
 
 

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