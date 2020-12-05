«Дикий Запад»: Анонсирован выпуск программы «Орёл и решка» о Мангистау

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Новый выпуск шоу «Орёл и решка» выйдет на украинском телеканале «Новый Канал» 5 декабря.
В нем участники знаменитой передачи путешествуют по Мангистау. Ведущим вновь предстоит решить, кто из них проживет уик-энд на 100 долларов, а кто получит безлимитную золотую карточку.
Выпуск телепередачи состоится 7 декабря на телеканале «Пятница» и 8 декабря на YouTube-канале популярного шоу.
Напомним, 15 октября в Сети появились кадры со съёмок очередного выпуска телевизионной программы «Орёл и решка. Чудеса света-3» в международном аэропорту Актау.
Позже съёмочная команда программы «Орёл и решка» посетила этноаул в Мангистау.
В нем участники знаменитой передачи путешествуют по Мангистау. Ведущим вновь предстоит решить, кто из них проживет уик-энд на 100 долларов, а кто получит безлимитную золотую карточку.
Выпуск телепередачи состоится 7 декабря на телеканале «Пятница» и 8 декабря на YouTube-канале популярного шоу.
Напомним, 15 октября в Сети появились кадры со съёмок очередного выпуска телевизионной программы «Орёл и решка. Чудеса света-3» в международном аэропорту Актау.
Позже съёмочная команда программы «Орёл и решка» посетила этноаул в Мангистау.