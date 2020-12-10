«Осенняя тревога»! Киноленту о похищении и спасении ребёнка в Актау смотрим 14 декабря

- Нам предлагали провести съёмки в Алматы и Нур-Султане. Я отстоял, что будем снимать именно здесь, в Актау, потому что я люблю свой город - я патриот, - с гордостью отметил Туребек Сайлаулы.

С 14 декабря в эфире планируется показ сериала «За что я люблю Казахстан и казахстанцев». В основу каждой серии легли истории простых казахстанцев из разных регионов страны.Кинолента, снятая в Актау, рассказывает историю полицейского, который практически в одиночку смог раскрыть дело о похищении ребёнка. Фильм основан на реальных событиях, которая произошла в 2001 году.Снять картину удалось за полтора месяца — это октябрь и половина ноября.Показ киноновеллы под названием «Осенняя тревога» пройдёт в ближайший понедельник, 14 декабря, в 15:00 и 22:30 по местному времени на телеканале «Хабар».Напомним, в главной роли занят известный местный актёр и сценарист Туребек Сайлаулы, а в роли «похищенного» ребёнка его дочь - маленькая Аниса Төребеккызы. Это самая маленькая актриса в сериале. Ей всего один год и пять месяцев. Также задействованы актауские актёры Алтай Мекебаев, Рустам Танатар и актриса Раиса Сертбекова.