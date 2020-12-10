«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Декабря
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.16 KZT
  • €1 = 508.52 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 514

«Осенняя тревога»! Киноленту о похищении и спасении ребёнка в Актау смотрим 14 декабря

Киноновелла под названием «Осенняя тревога» выходит в свет 14 декабря на телеканале «Хабар», сообщил художественный руководитель проекта Бахыт Килибаев.

Иллюстративное фото к киноленте
С 14 декабря в эфире планируется показ сериала «За что я люблю Казахстан и казахстанцев». В основу каждой серии легли истории простых казахстанцев из разных регионов страны.

Кинолента, снятая в Актау, рассказывает историю полицейского, который практически в одиночку смог раскрыть дело о похищении ребёнка. Фильм основан на реальных событиях, которая произошла в 2001 году.

- Нам предлагали провести съёмки в Алматы и Нур-Султане. Я отстоял, что будем снимать именно здесь, в Актау, потому что я люблю свой город - я патриот, - с гордостью отметил Туребек Сайлаулы.


Снять картину удалось за полтора месяца — это октябрь и половина ноября.
Показ киноновеллы под названием «Осенняя тревога» пройдёт в ближайший понедельник, 14 декабря, в 15:00 и 22:30 по местному времени на телеканале «Хабар».

Напомним, в главной роли занят известный местный актёр и сценарист Туребек Сайлаулы, а в роли «похищенного» ребёнка его дочь - маленькая Аниса Төребеккызы. Это самая маленькая актриса в сериале. Ей всего один год и пять месяцев. Также задействованы актауские актёры Алтай Мекебаев, Рустам Танатар и актриса Раиса Сертбекова.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика