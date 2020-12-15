В Актау казахский народный оркестр имени Абыла Таракулы даст концерт в честь своего 25-летия

Оркестр им.Абыла Таракулы. Фото предоставлено филармонией

Мероприятие в честь 25-летия казахского народного оркестра имени Абыла Таракулы состоится 15 декабря в 19:00.



Казахский народный оркестр имени Абыла Таракулы организован в мае 1995 года при Мангистауской областной филармонии.



Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра - заслуженный деятель Республики Казахстан Рахат Мадреев.