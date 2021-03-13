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ЛАДА.kz » Культура

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:23

Просмотров: 69

Бесплатный проезд обещают жителям Актау на Амал

Для жителей Актау предусмотрели бесплатный проезд во время Амал мерекесі. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Фото из архива Lada.kz
В честь праздника Амал мерекесі проезд в общественном транспорте по всем направлениям по городу (№ 2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 ) будет бесплатным для всех пассажиров.

- Поздравляем всех с праздником Амал, который олицетворяет пробуждение матери природы и приход весны! - добавили в пресс-службе главы города.

Ранее сообщалось, что празднование Амала на горе Отпан отменили из-за коронавирусных ограничений.

Бердыбек Саралтаев, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, отмечал, что в сегодняшней обстановке традиционные рукопожатия могут быть небезопасны с точки зрения предотвращения пандемии.

- Призываю всех мангистаусцев на праздник Амал общественные места не посещать и находиться дома, - говорил он.



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