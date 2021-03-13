Бесплатный проезд обещают жителям Актау на Амал

Фото из архива Lada.kz

В честь праздника Амал мерекесі проезд в общественном транспорте по всем направлениям по городу (№ 2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 ) будет бесплатным для всех пассажиров.



- Поздравляем всех с праздником Амал, который олицетворяет пробуждение матери природы и приход весны! - добавили в пресс-службе главы города.



Ранее сообщалось, что празднование Амала на горе Отпан отменили из-за коронавирусных ограничений.



Бердыбек Саралтаев, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, отмечал, что в сегодняшней обстановке традиционные рукопожатия могут быть небезопасны с точки зрения предотвращения пандемии.



- Призываю всех мангистаусцев на праздник Амал общественные места не посещать и находиться дома, - говорил он.