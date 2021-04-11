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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:45

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Конкурс-фестиваль для юных танцоров прошёл в Актау

Успехами своих воспитанников поделилась руководитель коллектива, хореограф КДК имени Абая Наталья Захарова.

Фото предоставила Наталья Захарова
Международный конкурс-фестиваль «Премия Нового Формата 2021» прошёл 10 апреля в КДК имени Абая.

Участниками стали около 50 коллективов из Атырау, Жанаозена, Актау и Мангистауской области.

Коллектив ансамбля танца «Меруерт» из Актау представил свои работы в двух возрастных категориях – 10-12 лет и 13-15 лет.

Конкурс-фестиваль для юных танцоров прошёл в Актау


В первой ребята выступили в номинации «Эстрадный танец» и представили номер «Шоколадный бум» и «Тролли». В номинации «Народный танец» - номер «Тарантелла Неаполетана».

Конкурс-фестиваль для юных танцоров прошёл в Актау


Во второй возрастной категории номинация «Эстрадный танец» был показан номер «Delishes», в номинации «Народный танец» - «Қос Алқа».

Конкурс-фестиваль для юных танцоров прошёл в Актау


Ансамбль танца «Жемчужинки» продемонстрировал свои работы в двух возрастных категориях - 6-7 лет и 8-9 лет.

Конкурс-фестиваль для юных танцоров прошёл в Актау


В первой ребята показали номер «Эльфы Санта Клауса», во второй - «Лялечка танцует» и «Тучка» в номинации «Эстрадный танец».

Конкурс-фестиваль для юных танцоров прошёл в Актау


В номинации «Танцевальное шоу» образцовый коллектив ансамбль танца «Меруерт» дебютировал номер «Аватар», который был с восторгом принят зрителями и завоевал гран-при конкурса.

Конкурс-фестиваль для юных танцоров прошёл в Актау


Таким образом, образцовый коллектив ансамбль танца «Меруерт» и ансамбль танца «Жемчужинки» завоевали три гран-при, два диплома I степени и четыре диплома II степени.

Конкурс-фестиваль для юных танцоров прошёл в Актау


Руководителя коллектива Наталью Захарову и педагога Сабину Есенову наградили дипломами за высокий уровень подготовки участников.

Конкурс-фестиваль для юных танцоров прошёл в Актау


- Участники и гости фестиваля получили самые незабываемые, прекрасные и позитивные впечатления. Надеемся в этом месяце выступить с таким же успехом на международном фестивале в Боровом и в июле на международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «​Viva Astana», но всё зависит от эпидемиологической ситуации. Верим в лучшее, - поделилась Наталья Захарова.


Выступление с дебютным номером «Аватар»





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