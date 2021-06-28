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ЛАДА.kz » Культура

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:11

Просмотров: 131

«Гробим историю Мангистау»: О разрушении культурного памятника рассказал археолог Андрей Астафьев

Археолог Андрей Астафьев сообщил о том, что неизвестные разрушили вал Байлама, который был частью древней крепостной стены. Видео с рассказом о культурном памятнике он опубликовал на своем ютуб-канале.

Кадр из видеоматериала
Видео о разрушении вала Байлама археолог Андрей Астафьев опубликовал вчера, 27 июня. Он рассказал, что вал был частью самой крупной крепостной стены в Мангистау, достаточно заметной, чтобы топографы наносили ее на карты местности.

- Крепость Байлама перегораживала перешеек между каньонами Каракабак и Шульдор в Тупкараганском районе. Протяженность стены составляла около 560 метров. По моим оценкам, для создания стены транспортировали более трех тысяч тонн камня. В 2006 году вал включили в реестр объектов историко-культурного наследия с присвоением регионального статуса государственной охраны, - сообщил археолог.

На сегодняшний день неизвестные засыпали вал песком. Андрей Астафьев выразил надежду, что ответственные понесут наказание по факту нарушения нескольких законов Республики Казахстан.

- Я даже не предполагаю, что здесь можно сделать и как это можно исправить, потому что часть памятника просто уничтожена. Крепость Байлама превращена в огромный аварийный археологический объект. Я не представляю, какой объем сил, времени и средств придется затратить из-за глупости всего лишь нескольких человек, - добавил археолог.

Он заявил, что расследование этого происшествия – это резонансное дело, которое может повлиять на международный престиж страны.

- На мой взгляд, проблема возникла из-за юридической безграмотности чиновников и несостоятельности нескольких статей закона РК об охране историко-культурного наследия. Следовательно, государству и решать эту проблему. Государство должно разработать программу по спасению этого памятника и полностью ее профинансировать. Выход только один: провести масштабные археологические раскопки на всем протяжении вала, а также разработать и реализовать проект реставрации и музеефикации памятника Байлама, и включить его в туристскую инфраструктуру Мангистау. А то мы усердно строим свою Анталью, а историю края гробим одним росчерком пера, - заключил Андрей Астафьев.




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Комментарии ( 1 )

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Pear (Посетители) Сегодня, 20:31
Малы, самые настоящие малы. Тьфу
 
 

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