«Гробим историю Мангистау»: О разрушении культурного памятника рассказал археолог Андрей Астафьев

Видео о разрушении вала Байлама археолог Андрей Астафьев опубликовал вчера, 27 июня. Он рассказал, что вал был частью самой крупной крепостной стены в Мангистау, достаточно заметной, чтобы топографы наносили ее на карты местности.- Крепость Байлама перегораживала перешеек между каньонами Каракабак и Шульдор в Тупкараганском районе. Протяженность стены составляла около 560 метров. По моим оценкам, для создания стены транспортировали более трех тысяч тонн камня. В 2006 году вал включили в реестр объектов историко-культурного наследия с присвоением регионального статуса государственной охраны, - сообщил археолог.На сегодняшний день неизвестные засыпали вал песком. Андрей Астафьев выразил надежду, что ответственные понесут наказание по факту нарушения нескольких законов Республики Казахстан.- Я даже не предполагаю, что здесь можно сделать и как это можно исправить, потому что часть памятника просто уничтожена. Крепость Байлама превращена в огромный аварийный археологический объект. Я не представляю, какой объем сил, времени и средств придется затратить из-за глупости всего лишь нескольких человек, - добавил археолог.Он заявил, что расследование этого происшествия – это резонансное дело, которое может повлиять на международный престиж страны.- На мой взгляд, проблема возникла из-за юридической безграмотности чиновников и несостоятельности нескольких статей закона РК об охране историко-культурного наследия. Следовательно, государству и решать эту проблему. Государство должно разработать программу по спасению этого памятника и полностью ее профинансировать. Выход только один: провести масштабные археологические раскопки на всем протяжении вала, а также разработать и реализовать проект реставрации и музеефикации памятника Байлама, и включить его в туристскую инфраструктуру Мангистау. А то мы усердно строим свою Анталью, а историю края гробим одним росчерком пера, - заключил Андрей Астафьев.