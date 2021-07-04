Молодой режиссёр из Актау представит свой фильм в кинотеатре под открытым небом

Режиссёром фильма «Морэль» предстал 19-летний Никита Левин. Помощницей режиссёра выступила участница проекта и подруга начинающего режиссёра Анна Белова.Как рассказала Анна, Никита мечтает поступить в один из московских университетов на режиссёра.Съёмки «Морэль» стартовали с начала апреля и закончились в июле. В ролях снимались знакомые и друзья режиссёра. Было использовано множество локаций.Авторы кинокартины решили поделиться ею с местными жителями и пригласить на премьеру фильма, которая пройдёт сегодня вечером, 4 июля, в кинотеатре под открытым небом на набережной 1 микрорайона.Начало показа в 22:10.Вход бесплатный.Со своими напитками и едой вход воспрещён.