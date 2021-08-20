«Дом Бернарды Альбы» в Актау! Мангистауский областной музыкально-драматический театр откроет сезон премьерой

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Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина начал подготовку к XIX сезону. Художественный коллектив скоро представит спектакль «Дом Бернарды Альбы» писателя Федерико Гарсиа Лорки.



- В новом театральном сезоне специально приглашен известный в странах СНГ российский режиссер Сергей Потапов. Он совместно с актерами театра представит зрителям пьесу «Дом Бернарды Альбы». Отметим, что режиссер приехал из Якутска. Он является лауреатом премии «Золотая Маска». Работы мастера поставлены в ряде театров, в том числе спектакли «Предчувствие» в Казахском государственном театре для детей и юношества им. Габита Мусрепова, «Анна Каренина» в Театре им.А. Пушкина в Якутске, «Мечта мира» в театре «Le Hublot» в Париже, - сообщили в ведомстве.



Справка: «Дом Бернарды Альбы» – знаменитая пьеса испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки, написанная им в июне 1936 года, за два месяца до смерти. Вот уже почти 80 лет она не сходит со сцены и киноэкранов.



События пьесы разворачиваются в маленьком селении, в доме Бернарды Альбы, где кроме хозяйки живут пять ее дочерей и сумасшедшая старуха-мать. В центре сюжета – девушки, чьи одинокие сердца стремятся к нежности. Но двери в мир закрыты… Похоронив мужа, Бернарда объявила восьмилетний траур: теперь в её дом нет доступа ни мужчинам, ни ветру. Мать готова на всё, чтобы защитить честь дочерей. Обречённые провести свои лучшие годы взаперти, сестры рвутся на волю. Неужели из дома Бернарды только два выхода – безумие и смерть? И что окажется важнее – общественная мораль, порядок или зов сердца?