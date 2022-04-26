Фото мёртвых тюленей прислал в редакцию житель Мангистау

Фото местного жителя
По словам местного жителя, около 50 тушек нерпы он насчитал на берегу напротив месторождения Каражанбас, расположенного на полуострове Бузачи в 230 километрах от Актау.
Как уточнил автор снимков, мёртвые млекопитающие находятся слева от ближайшей к берегу скважины. Он считает, причиной стало обмеление Каспия.
Lada.kz ожидает комментарий от специалистов.
Напомним, чрезмерное обмеление Каспия наблюдают жители региона в районе впадины Жыгылган в Тупкараганском районе. По его словам, вода отошла от берега примерно на 60-70 метров.
Как уточнил автор снимков, мёртвые млекопитающие находятся слева от ближайшей к берегу скважины. Он считает, причиной стало обмеление Каспия.
Lada.kz ожидает комментарий от специалистов.
Напомним, чрезмерное обмеление Каспия наблюдают жители региона в районе впадины Жыгылган в Тупкараганском районе. По его словам, вода отошла от берега примерно на 60-70 метров.
Поворот налево после дорожного указателя.