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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 507

Фото мёртвых тюленей прислал в редакцию житель Мангистау

Местный житель прислал в редакцию фотографии мёртвых тюленей, которые он сделал на побережье Каспийского моря.

Фото местного жителя
По словам местного жителя, около 50 тушек нерпы он насчитал на берегу напротив месторождения Каражанбас, расположенного на полуострове Бузачи в 230 километрах от Актау.

Фото мёртвых тюленей прислал в редакцию житель Мангистау


Как уточнил автор снимков, мёртвые млекопитающие находятся слева от ближайшей к берегу скважины. Он считает, причиной стало обмеление Каспия.

Фото мёртвых тюленей прислал в редакцию житель Мангистау


Lada.kz ожидает комментарий от специалистов.

Напомним, чрезмерное обмеление Каспия наблюдают жители региона в районе впадины Жыгылган в Тупкараганском районе. По его словам, вода отошла от берега примерно на 60-70 метров.

Фото мёртвых тюленей прислал в редакцию житель Мангистау


Фото мёртвых тюленей прислал в редакцию житель Мангистау


Поворот налево после дорожного указателя
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Комментарии ( 2 )

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  • Tankushka
  • malovdmitriy
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:14
Lada.kz ожидает комментарий от специалистов.


"Лада", не ждите громких разоблачений! Вчера мы уже слышали от этих "специалистов" ответ по поводу гибели фламинго foo
 
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  • malovdmitriy
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 18:00
Местные специалисты теперь в своём заключении напишут причина смерти тюленей обмеление моря, других причин не найдут, ровно как и влияние на экологию месторождения и других фактов.
 
 

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