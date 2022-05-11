Экологи установили содержимое выброшенных бутылок в пригороде Актау

- Когда и кто сбросил бутылки, пока неизвестно. Наши специалисты рекомендовали акимату Мунайлинского района собрать отходы и в дальнейшим вывезти их на полигон. Полицейских Мунайлинского района попросили установить и привлечь виновных лиц к административной ответственности, - сообщили в департаменте экологии.

Специалисты отдела государственного экологического контроля и отдела лабораторно-аналитического отдела департамента экологии совместно с сотрудниками полиции сельского округа Баянды и специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля Мунайлинского района выехали на место и установили, что жидкость представляет собой напитки с просроченным сроком годности.Напомним, гору бутылок с неизвестной жидкостью обнаружил сегодня, 11 мая, в пригороде Актау местный житель.