«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 16 Мая
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.57 KZT
  • €1 = 447.35 KZT
  • 1 RUB = 6.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:44

Просмотров: 121

Версию гибели десятков тюленей на Каспии выдвинуло Минэкологии РК

В Минэкологии прокомментировали информацию рыбной инспекции об обнаружении 64 туш тюленей и пяти осетровых видов. Как и в аналогичном случае в конце апреля, когда были найдены около 100 туш, на этот раз пробы тканей не удалось взять из-за сильного разложения тел, сообщает Ulysmedia.kz.

Фото из архива Lada.kz
Минэкологии пока выдвинуло версию, что «их гибель произошла в зимний период». Представители ведомства добавили, что им нужен месяц, чтобы определить предположительные причины гибели животных.

- С места обнаружения морских животных и рыб взяты пробы воды и воздуха. По информации сотрудников научных ведомств, результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных будут озвучены в течение месяца после проведения исследований. Инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области ведётся мониторинг береговой зоны и других участков Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления, - сообщили представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Напомним, туши тюленей гниют на берегу в Мангистау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика