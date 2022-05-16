Версию гибели десятков тюленей на Каспии выдвинуло Минэкологии РК

Фото из архива Lada.kz
Минэкологии пока выдвинуло версию, что «их гибель произошла в зимний период». Представители ведомства добавили, что им нужен месяц, чтобы определить предположительные причины гибели животных.
- С места обнаружения морских животных и рыб взяты пробы воды и воздуха. По информации сотрудников научных ведомств, результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных будут озвучены в течение месяца после проведения исследований. Инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области ведётся мониторинг береговой зоны и других участков Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления, - сообщили представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Напомним, туши тюленей гниют на берегу в Мангистау.
- С места обнаружения морских животных и рыб взяты пробы воды и воздуха. По информации сотрудников научных ведомств, результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных будут озвучены в течение месяца после проведения исследований. Инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области ведётся мониторинг береговой зоны и других участков Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления, - сообщили представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Напомним, туши тюленей гниют на берегу в Мангистау.
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